Hacienda implantará una calculadora para saber dónde van los impuestos

La Agencia Tributaria incorporará en su sede electrónica una calculadora de gasto para que el ciudadano conozca el impacto de sus impuestos directos e indirectos a la recaudación tributaria y con cuánto está contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos. En una Comisión de Hacienda y Función Pública, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha explicado que la puesta en marcha de esta calculadora busca que la ciudadanía tenga una mayor conciencia sobre sus tributos, así como para qué sirven, a qué van destinados y en cuánto contribuyen a fortalecer los servicios públicos.

"Creo que es una manera de concienciar al ciudadano y dar transparencia al origen, es decir, para qué sirven los impuestos y para qué se dedican", ha valorado Fernández. No obstante, no se trata de la única medida que la agencia llevará a cabo para mejorar su estrategia de comunicación externa. Así, entre otras medidas, el organismo también ejecutará programas formativos conjuntos con las universidades, buscando impulsar la presencia de la agencia en los foros de empleo universitarios. Entre otros puntos, la AEAT también planea en su estrategia de comunicación externa facilitar la lectura de documentos complejos, de manera que seleccionarán aquellos textos más consultados por los ciudadanos para simplificarlos. De obtener un resultado positivo, la agencia se compromete a simplificar un mayor número de documentos de cara a los ejercicios siguientes. No obstante, ha advertido que todo ello también plantea numerables problemas técnicos de revisión global.

La recaudación tributaria: un 19% más entre enero y agosto

Por otro lado, Fernández ha vuelto a explicar el impacto de la inflación en la recaudación tributaria hasta agosto, incidiendo en que solamente una cuarta parte del crecimiento recaudatorio hasta agosto de 2022 se debió a la inflación en términos interanuales. Así, si el crecimiento de la recaudación hasta agosto fue de un 19%, de ese incremento solo cinco puntos porcentuales correspondían al incremento de los precios.

También ha recordado que el efecto inflacionista es diferente en función de las figuras impositivas, de manera que no impactará del mismo modo en el IRPF que en el IVA, siendo más acusado en el segundo caso. Los datos salen un informe elaborado por la propia Agencia Tributaria, donde se indicaba que la recaudación entre enero y agosto de 2022 alcanzó un total de 168.796 millones de euros, un 19% más respecto al mismo periodo del año anterior. De este incremento total, unos 7.011 millones se asocian al repunte de precios.