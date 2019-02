Hacienda insiste en ocultar el método de cálculo del cupo vasco para 2017-2021

"Se tiene que explicar de forma transparente cómo se hacen los cálculos. Nunca se ha explicado de forma exhaustiva de qué manera se valoran los servicios que presta el Estado, es importante que se tenga en cuenta en este momento que vivimos". Éstas fueron las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la primera vez que fue cuestionada sobre el método de cálculo del cupo vasco como ministra del Gobierno de España. Como consejera andaluza había sido muy crítica con el oscurantismo del último acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV sobre el particular e incluso llegó a remitir una carta al ministro Cristóbal Montoro exigiendo que se recalculara para evitar que proporcionara un trato privilegiado el País Vasco. Después del ruido, el PSOE acabaría votando junto al PP y el PNV a favor del acuerdo del cupo.

Su primera decisión relacionada con el asunto también pareció avanzar en ese sentido. El Ministerio de Hacienda decidió el pasado mes de septiembre no recurrir una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo - ratificando una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - que obligaba al Gobierno a proporcionar información de detalle sobre la fijación del controvertido cupo quinquenal para el periodo 2017-2021 y sobre la liquidación de los años anteriores, según los términos acordados por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de Íñigo Urkullu en noviembre de 2017 y que a día de hoy todavía no se han hecho públicos.

Entonces, desde Hacienda se dijo que se cumpliría con la sentencia y que se proporcionaría la información que estuviera disponible, según reflejó un teletipo de Europa Press. Sin embargo, una nueva resolución publicada hace unos días por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha venido a poner en cuestión la voluntad real del equipo de María Jesús Montero de transparentar el acuerdo del cupo vasco.

La resolución revela que apenas un mes después de haberse comprometido a cumplir la sentencia del tribunal contencioso-administrativo y a proporcionar la información sobre el método de cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2012 Hacienda volvió a rechazar formalmente una petición de un particular para obtener esa información con el argumento de no tener constancia "de ningún acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre liquidación de los cupos de años anteriores y fijación del cupo quinquenal hasta el año 2021".

La respuesta de Hacienda remite de hecho al texto del acuerdo bilateral entre PP y PNV para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 como única referencia disponible al respecto, aclarando de paso "que dicho documento no ha sido producido ni firmado por parte de este órgano, por lo que no es posible cotejar la autenticidad de su contenido". Ese texto - que se puede consultar en este enlace - tiene como primer punto el de 'Liquidaciones pendientes y cupo 2017' y reza: "Acuerdo sobre la revisión de los cupos líquidos y compensaciones financieras para los ejercicios 2007-2016 y determinación del cupo líquido provisional para el ejercicio 2017". No incluye ni el método de cálculo ni la cuantía de las liquidaciones.

El Ministerio de Hacienda aclara, además, que ese mismo texto - o, mejor dicho, la ruta de acceso a ese mismo texto - es la que se ha remitido al reclamante número 1 para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Central Económico-Administrativo, por lo que éste - un investigador que reclamó esa información a título particular- difícilmente habrá podido determinar el método de cálculo del cupo para el quinquenio 2017-2021. En otras palabras, que el misterioso método de cálculo de la factura para Vitoria por la gestión por parte del Estado de determinados servicios esenciales en el País Vasco sigue siendo a día de hoy - dos resoluciones del Consejo de Transparencia y una sentencia del Tribunal Central Contencioso Administrativo después - uno de los secretos mejor guardados de la democracia española.

Nuevo tirón de orejas de Transparencia al Ministerio de Hacienda

Por segunda vez en un periodo bastante corto de tiempo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno exigió el pasado 24 de enero de nuevo al Ministerio de Hacienda que proporcione la información correspondiente al acuerdo del 4 de mayo de 2017 entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco en el que presuntamente se sustancia tanto el sistema de cálculo del cupo para el periodo 2017-2021 como para la liquidación de los años anteriores, cuya metodología continúa siendo confidencial.

Transparencia reitera los argumentos ya desgranados por el Tribunal Central Contencioso-Administrativo sobre que los argumentos elusivos del Ministerio de Hacienda, asegurando que no se dispone de esa información o que está pendiente de trámite en la Comisión Mixta España-País Vasco "no resultan verosímiles más que como excusa" y exigiendo una vez más al departamento que dirige María Jesús Montero "copia íntegra del acuerdo firmado el día 4 de mayo de 2017, entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre liquidación de los cupos de años anteriores y fijación del cupo quinquenal hasta el año 2021".