Hacienda prevé aprobar en semanas la obligación de informar sobre las cripto 

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha anunciado que prevé aprobar "en las próximas semanas" el desarrollo reglamentario de la obligación de informar a la Agencia Tributaria de las operaciones con monedas virtuales, según ha apuntado este miércoles en un congreso fiscal organizado por Lefebvre y que recoge Europa Press. La obligación de informar anualmente sobre el saldo de monedas virtuales a final de año y las operaciones realizadas a lo largo del ejercicio, recogida en la ley de lucha contra el fraude, estaba prevista para este año, pero finamente se retrasó a 2024 debido a que los modelos no estuvieron publicados a tiempo.

Gascón prevé ahora que el desarrollo reglamentario esté listo en "semanas", una normativa que podría complementarse en el futuro con una directiva europea sobre obligación de información sobre criptoactivos, uno de los debates fiscales abiertos a nivel comunitario.

La UE se enfrenta a muchos proyectos tributarios pendientes

El secretario de Estado de Hacienda ha recordado que hay "muchísimos temas abiertos" en el ámbito tributario europeo de cara a la presidencia española de la Unión en la segunda mitad de año, encabezados por el denominado pilar 1, relativo al reparto de una parte de la tributación de las grandes corporaciones en los países donde operan.

De alcanzarse un acuerdo internacional, ha señalado Gascón, la Unión Europea tendrá que decidir si esos fondos serán un recurso propio o no y, si no hay consenso global, los países comunitarios tendrán que explorar otras opciones. Junto a este debate, también están pendientes el proyecto de armonización del impuesto de sociedades, el de sociedades pantalla, el de intermediarios fiscales, de certificados para no residentes, de IVA digital, de plataformas de intermediación, la reforma de las aduanas o las nuevas reglas fiscales.