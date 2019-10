"Hay dos contenedores llenos de aceite que iban a EEUU detenidos en el puerto"

Nada más conocerse las intenciones de la Administración Trump de imponer aranceles del 25% a una serie de productos agroalimentarios españoles, el director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Picó, lo dejó muy claro: "Han sacado a España del mercado del aceite de oliva en Estados Unidos porque tenemos un 25% de arancel para el producto exportado desde España, cuando no lo tienen el resto de países competidores dentro de la Unión Europea". Este pasado jueves, Cristóbal Gallego, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora del Pilar (Villacarrillo, Jaén), la mayor cooperativa aceitera del mundo, lo anunciaba a La Información: "Nos acaban de cancelar el envío y la venta de dos contenedores llenos de aceite que iban a Estados Unidos. Están parados en el puerto" de Algeciras. Las empresas españolas comienzan a notar la medida proteccionista de Trump.

La Cooperativa Agraria Nuestra Señora del Pilar es la de mayor producción del mundo y en esta última campaña 2018/19 ha producido un nuevo récord de molturación; concretamente, 99.227381 kilogramos de aceituna y 20.000.000 aproximadamente de aceite. Tiene 1.755 socios activos, 14.260 hectáreas de olivar y 1,64 millones de olivos. "Para nosotros -dice el presidente de la cooperativa-, que exportamos AOVE [Aceite de Oliva Virgen Extra] a través de JaenCoop, con las marcas Cazorliva o Prólogo, los aranceles que quieren imponernos en el mercado estadounidense son una auténtica ruina".

España exporta anualmente a Estados Unidos, que absorbe el 50% del consumo mundial, 120.000 toneladas de aceite de oliva y las pérdidas por los aranceles de Trump en el sector se estiman en "más de 400 millones de dólares (362 millones de euros)". Este miércoles, Jon Fernández, un importador de aceite español que vive en Estados Unidos explicaba que "una botella de aceite español puede valer en una tienda de Nueva York entre 15 y 25 dólares; con los aranceles subirá a más de 30 dólares, por lo que dejará de ser competitivo. Será inviable vender aceite español en Estados Unidos", sentencia.

"Nos va a afectar", dice Cristóbal Gallego, que además de cabeza visible de la cooperativa de Villacarrillo es el presidente de la Federación de Cooperativas de Andalucía, "y además es una medida que no entendemos porque a nosotros, a los productos agroalimentarios, nos gravan con aranceles del 25%, y a los que supuestamente han generado el problema, que es la industria aeronáutica, solo con el 10%. Nos afecta a nosotros sin haber hecho nada y pone en entredicho la política de la Unión Europea. Es discriminatorio y la UE no se está haciendo valer". Para Gallego, "es además una medida discriminatoria porque no afecta a otros grandes productores como Portugal, Italia o Grecia y tampoco sabemos cómo se va a aplicar. ¿Solo al producto elaborado y envasado en España o también al aceite origen España? Vamos a perder competitividad y se avecinan tiempos muy difíciles", advierte

El presidente de Nuestra Señora del Pilar insiste en la "incógnita" sobre cómo se aplicará la medida y lamenta: "Teníamos dos operaciones para exportar dos contenedores de aceite envasado a Estados Unidos, que no había salido de puerto todavía, y se nos han cancelado. El aceite está en puerto, en tránsito, pero hasta que no se aclare la situación la empresa con la que nosotros trabajamos en Estados Unidos ha decidido suspender los pedidos. Y estamos hablando de muchos miles, millones de euros".

Los productos españoles más afectados por los aranceles que impone la Casa Blanca son el aceite, el queso, los cítricos y el vino. Los cítricos, productos de los que España es el mayor exportador mundial y que ahora comienzan su temporada, podrían sufrir la 'puntilla' después de un 'annus horribilis', afectados por el bajísimo precio en origen y la competencia de Sudáfrica, los países suramericanos o Egipto y Turquía. Desde el Comité de Gestión de Cítricos, entidad que engloba a la patronal exportadora del sector, no se quiere, de cualquier manera, ser alarmista.

Y es que el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) confía aún "en que las naranjas y mandarinas españolas no se incluyan en el listado definitivo de productos afectados por las medidas de retorsión anunciadas por EEUU, que aún pueden sufrir algunas modificaciones cuando se publiquen en el Federal Register". Este listado no entrará en vigor, de hecho, hasta el próximo 18 de octubre. En la campaña 2018/2019 se han exportado 9.021 toneladas de clementinas españolas a Estados Unidos, 7.068 toneladas de limones y 659 toneladas de naranjas, en total 16.748 toneladas de cítricos exportadas por un valor de 20 millones de dólares.

En la campaña 2006/07 -a causa en buena medida de una fuerte helada en California- se llegaron a exportar unas 112.000 toneladas a EEUU (77.000 mandarinas; 20.000 de naranjas y 15.000 de limones), la mayor cifra jamás alcanzada. Desde entonces, la cifra ha ido decreciendo a causa de la expansión de la producción de mandarinas de California y a la oferta más barata de Marruecos, con un mejor trato comercial (arancelario) y en cuanto a condiciones fitosanitarias para la exportación a EEUU.

Donde el 'roto' puede ser considerable es en el sector lácteo y el del queso en particular. No en vano, Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones españolas de queso, creciendo estas más de un 50% en los últimos 5 años. En particular, la Denominación de Origen Queso Manchego, que exporta más de un tercio de su producción al país, "donde se consume más que en España y es considerado un producto gourmet". En total, 5 millones de kilos y una facturación de 55 millones de euros.

El presidente de la Denominación de Origen, Antonio Martínez Blasco, se muestra "muy preocupado" por la subida arancelaria anunciada por EEUU, y no descarta emprender "campañas de promoción para amortiguar" la posible caída de ventas. De momento, y para no perder mercado, la DO ha iniciado una fuerte campaña de marketing y publicidad en España para recuperar el mercado interior, "que teníamos un tanto olvidado", y, por ejemplo, dentro de la estrategia de la D.O. para volver a recuperar cuota de mercado en España y paliar así la posible merma de ventas en el mercado estadounidense, el queso manchego con denominación de origen llegó a un acuerdo hace unos días con Juan Roig, el dueño de Mercadona, para que sus quesos estén en todos los lineales del líder de la distribución en España.

En Madridejos (Toledo), José Luis mira con temor los acontecimientos. Su quesería, Cristo del Prado y Valdehierro, exporta todos los años a Estados Unidos 400 toneladas de queso, el 40% de su producción total, mientras el resto va para el consumo interior y a países como Alemania y Holanda. "Esperemos que al final todo se solucione, pero estamos muy preocupados, porque están en juego 32 años de trabajo"

Muga exporta a Estados Unidos alrededor del 25% de sus vinos. "Contamos con una red de distribución consolidada y estamos viendo cómo puede afectarnos la imposición de este arancel del 25%", que solo gravará a Francia, Alemania, Reino Unido y España y supone una "desventaja competitiva" frente a países como Italia, Portugal, Grecia , Chile o Australia. Por ello, la familia Muga pretende ver junto a sus distribuidores las medidas a aplicar "para que el precio adicional que supone esta tasa no repercuta en el cliente final". Y es que "si finalmente los aranceles se aplican, tendremos que trabajar todavía más en el mercado estadounidense para consolidar aún más la marca allí". De momento, y aparte de estas acciones concretas, el Brexit o los aranceles de Trump han propiciado que la bodega riojana apueste fuertemente por otros mercados con el fin de diversificar sus ventas. De hecho, Muga está presente en más de 70 países de todo el mundo y en los últimos tiempos ha crecido mucho en el mercado asiático en China, Corea o Singapur.

Se calcula, que las exportaciones de vino español a Estados Unidos rondan los 226 millones de euros anuales. Aún así, los cavas espumosos y los vinos de Jerez, los principales exportadores a Norteamérica, no se verán afectados, en principio, por la política arancelaria de la Administración estadounidense. Aún así, el ministro Luis Planas ha tasado en 46 millones de euros la factura exportadora a Estados Unidos de una de nuestras principales denominaciones de origen, la de Rioja. En ella, Bodegas Muga es una de las primeras que empezó, hace ya varias décadas, a vender sus caldos en el país. La bodega reconoce "Estados Unidos es un mercado importante para España y para La Rioja en particular. Para nosotros, es nuestro principal mercado de exportación y esta noticia nos preocupa, pero estamos pendientes del desarrollo de los acontecimientos", señala su responsable financiero, Eduardo Muga.