Herederos y Renta 2021: ¿quién debe presentar el borrador del fallecido?

Somos un matrimonio jubilado. Mi esposa tiene una pensión contributiva. Y yo tengo una discapacidad reconocida del 51%. Con una prestación por jubilación incapacidad permanente absoluta (rentas exentas del impuesto)



Los datos de la señora son correctos y a la hora de aplicar el descuento por dispacidad del cónyuge entro en un bucle del cual no salgo y, por un lado, me remite a la página 22 y por otro en los datos fiscales de las Sra. me indica la cailla 0249.



Tengo entendido que debería recogerse una deducción de 1.200 €, pero no consigo solucionarlo. ¿Dónde debería entrar?