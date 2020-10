¿Cómo se reparten entre los herederos los gastos para tramitar la herencia?

Tras el fallecimiento de un familiar, al mal momento por su pérdida se suman las complejas gestiones que los herederos deben realizar para tramitar correctamente su herencia. Como ocurre con otros trámites legales, recibir una herencia tiene un coste, aunque los herederos no siempre están de acuerdo en pagar o tienen posibilidad de hacerlo. Si una única persona hereda todo el patrimonio del fallecido, esta será la responsable de todos los gastos, pero ¿qué ocurre si hay varios herederos? ¿Cómo se reparten los gastos para tramitar la herencia?

Los herederos deben asumir el coste de la notaría, los gastos fiscales, principalmente Impuesto de Sucesiones y la plusvalía municipal, y del Registro de la Propiedad, para poder completar correctamente la adjudicación si se heredan bienes inmuebles. No obstante, todos los trámites anteriores no se realizan en conjunto, sino que cada heredero asumirá el coste de la parte de la herencia que percibe. En caso de hacerlo de forma conjunta, no hay una norma que estipule cómo hacer el reparto, de manera que cada heredero asumirá el coste que convengan entre todos.

El gasto principal que se asocia a una herencia es el Impuesto de Sucesiones. Se trata de un tributo personal, es decir, cada una de las persona que reciban parte de la herencia, ya sea heredero o legatario, deberá liquidarlo en el plazo estipulado. Si el heredero renuncia a la herencia, deberá hacerla a través de documento público, no tendrá que liquidar este impuesto, dado que no recibe bienes. No obstante, en caso de tener obligación de pagar hay que tener en cuenta que la cuantía a pagar no será la misma, sino que dependerá de diferentes factores, como el valor de lo heredado y el parentesco con el fallecido.

No obstante, más allá de ese coste fiscal, los herederos deben tener en cuenta otros gastos. La plusvalía municipal, también conocida como Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), se deberá liquidar si en la herencia se incluyen bienes de naturaleza urbana. La persona obligada al pago de la plusvalía municipal es el receptor del bien inmueble. Si los receptores son varios, todos están obligados a pagar el impuesto.

Por otra parte, otro de los gastos durante la herencia si hay bienes inmuebles es su inscripción el Registro de la Propiedad, igual que ocurre en los casos anteriores, cada heredero que tramite su inscripción deberá abonar el coste correspondiente. No obstante, si hay más de un heredero se deberán poner de acuerdo para distribuir los gastos. En el caso de que un solo heredero haya pagado toda la escritura, puede entonces distribuir en partes iguales, descontando la suya, el coste de la escritura, aunque no existe una norma que obligue a ello.

Además de los costes anteriores, los herederos para agilizar los trámites pueden recurrir a un abogado o a una gestoría. Ambos costes se deberán sumar a los gastos de la herencia. Igualmente, durante la tramitación de la herencia es posible que se precisen de certificados, como el Registro General de Actos de Última Voluntad o la copia autorizada del testamento que consta en la notaría, cuyo coste deben asumir los herederos.