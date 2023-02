Hipotecas: ¿bajarán los precios de la vivienda en los próximos meses?

El Euríbor a 12 meses se sitúa hoy jueves en el 3,642% en su cotización diaria, la sexta subida consecutiva en un mes y un nuevo techo. Esta alza del indicador eleva la media provisional de febrero por encima del 3,5%, algo que no sucedía desde noviembre de 2008. Ante esta situación y a la espera de la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que anunciarán en la próxima reunión del 16 de marzo, muchos ciudadanos dudan sobre si comprar o no ahora una vivienda.

Precisamente estas son las preguntas que trataron de resolver los expertos en este nuevo consultorio digital de hipotecas del año de iAhorro y La Información. Los lectores pudieron conocer de primera mano las alternativas y soluciones a sus problemas hipotecarios en el evento celebrado en directo el pasado miércoles 22 de febrero a través del canal de YouTube de la plataforma hipotecaria y en las redes sociales de La Información.

Durante la charla informaron sobre las alternativas para conseguir hipotecas más baratas y si es o no buena idea comprar una vivienda ahora, antes de la subida de tipos del BCE. Además, también abordaron otras cuestiones como las mejores hipotecas que hay ahora en febrero, las opciones sin vinculaciones, si se espera una fuerte bajada de precios de la vivienda o cuánto podrá subir el Euríbor en los próximos meses.

Consulta a continuación las respuestas de los expertos, Alberto Maroto, experto hipotecario en la plataforma online, y Francisco Santos, asesor de hipotecas en iAhorro.

1. ¿Pueden obligarme a contratar vinculaciones con la hipoteca?



Pregunta ¿Es legal que el banco me obligue a contratar la luz y el gas con una compañía concreta para adquirir una hipoteca con ellos? ¿Cuáles son las mejores hipotecas actualmente sin tener que asumir más de una vinculación?

RESPUESTA DE ALBERO MAROTO Y FRANCISCO SANTOS (IAHORRO) | No, la luz y el gas son una vinculación más y funciona exactamente igual que otras del préstamo. A día de hoy las vinculaciones no son obligatorias, son un condicionante para rebajar el tipo de interés. Cada una de estas tendrá un porcentaje de penalización o bonificación. Te las puedes quitar cuando quieras, pero debes saber que, cuando hagas la revisión, ese porcentaje podría subir. Lo que sí que pasa es que el banco sí pone como condicionante el contrato del seguro del hogar, de vida u otros productos antes de acudir a la notaría durante el primer año. A partir de ahí puedes cambiarlos o desistir de esos seguros a los 15 días, según marca la ley, porque no te convence finalmente el contrato.

De hecho, actualmente hay varias opciones donde los bancos no tienen demasiadas vinculaciones. Eso sí, en caso de que no quieras vinculaciones, es muy rara la entidad que te ofrezca una hipoteca sin algún tipo de penalización y lo más seguro es que el TIN sea más alto. Es importante analizar las opciones que nos ofrecen porque en muchos casos pueden beneficiarnos.

2. ¿Debo esperar a comprar una vivienda con la subida de tipos?



Pregunta Tengo 60.000 euros ahorrados y me gustaría pedir una hipoteca para comprar un piso en la zona sur de Madrid. Estoy viendo que los tipos no paran de subir, ¿es mejor esperar?

RESPUESTA DE ALBERO MAROTO (IAHORRO) | No, ahora mismo no recomiendo esperar, porque la bajada que creemos que va a tener la vivienda nunca será proporcional a los tipos de interés. De hecho, ahora están subiendo mucho más rápido de lo que baja el precio en la vivienda, especialmente en Madrid. Lo que ahora mismo compensa es conseguir una hipoteca con el menor tipo de interés posible y con las vinculaciones se puede bajar aún más. Con este ejemplo podemos ver que si la subida de tipos de interés es del 0,5%, la diferencia de la cuota no será tan grande.

3. ¿Podrían bajar los precios de la vivienda a corto plazo?



Pregunta ¿Se espera una bajada fuerte de los precios de la vivienda a corto plazo?

RESPUESTA DE FRANCISCO SANTOS (IAHORRO) | Nos encontramos con tres posibles escenarios. El más optimista que tenemos actualmente es de Bankinter, que prevé que la bajada en este 2023 será de un 3%. Además, señala que consideran que de cara al 2024 va a bajar un 2% en el cómputo del año total. El portal inmobiliario de Pisos.com, consideran que si la inflación se mantiene durante el 2023, podría bajar en torno al 1%. Otros tres bancos, como son CaixaBank, BBVA e ING, tienen un escenario contrario y prevén que en este caso vaya a haber una subida más moderada en torno al 2,2 y 3%.

4. ¿En qué consisten las viviendas de nuda propiedad?



Pregunta He visto en una feria de la vivienda que hablaban sobre pisos de nuda propiedad como una inversión para la gente mayor. Mi padre tiene 90 años, una pensión baja y una vivienda a su nombre con la hipoteca pagada, ¿le podría valer como complemento a sus ingresos?

RESPUESTA DE ALBERO MAROTO (IAHORRO) | Sí, la nuda propiedad es otro producto que existe y que están orientados a personas con una edad más avanzada, de los 80 hacia arriba. Esta opción permite vender la vivienda, pero haces el pacto de continuar en ella hasta que fallezcas. Lo único malo es que te quitas a un nicho de mercado importante que al final es el que suele necesitar hipotecas y además algunas entidades bancarias no son propensas a financiar compraventas de nudas propiedades.

En contraposición tenemos otras opciones que también pueden venirles bien a este tipo de perfiles, como es la hipoteca inversa. El banco pagaría una cuota mensual, endeudando nuestra vivienda, como complemento y a futuro, a los herederos, se les dará la posibilidad de hacerse cargo de la deuda que ha generado esta vivienda.