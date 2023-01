¿Llegarán a España las hipotecas con criptomonedas o es demasiado riesgo?

Las criptomonedas cada vez llegan a más aspectos de la sociedad. Esta moneda virtual se está haciendo hueco en todo tipo de sectores. Ahora le ha llegado el turno a la vivienda. Una empresa estadounidense llamada Milo ofrece la posibilidad de solicitar una hipoteca a través de una criptomoneda. De esta manera, la cuota mensual de la hipoteca no se pagará en divisas conocidas como euros o dólares, sino que se utilizará una criptomoneda como Bitcoin o Ethereum.

No obstante, las criptomonedas no se encuentran en su mejor momento. De hecho, estos últimos días FTX, una de las compañías dedicadas al intercambio de criptomonedas como las que se acaban de mencionar, ha quebrado. De hecho, su fundador, Sam Bankman-Fried, considerado por muchos como el Marck Zuckerberg de las criptomonedas, ha dimitido.

Esto, a su vez, ha provocado que otras monedas virtuales del mercado se hayan visto arrastradas por esta caída. Es por ello que… ¿Merece la pena pensar en hipotecas con este tipo de divisa? El principal problema de las criptomonedas es su volatilidad. Tan pronto crecen de valor como se quedan en mínimos. “Con unos tipos de cambio que oscilan tan bruscamente, el riesgo de tipo de cambio es enorme. Lo hemos visto de forma parecida en España con las hipotecas multidivisa, que han causado perjuicios económicos muy importantes”, asegura Antonio Gallardo, experto de iAhorro.

El hecho de que sea un producto tan inestable es perjudicial en el ámbito hipotecario, donde si no se paga la cuota mensual del préstamo existe el riesgo de quedarse sin vivienda. “Si pagamos en criptomoneda y esta cae nos beneficia, pagaremos menos, ya que al cambiar menos euros o dólares por bitcoin, la deuda vale menos. El problema surge cuando ocurre lo contrario”, subraya Gallardo.

Por lo tanto, en este contexto una persona que tenga una hipoteca que esté pagando con criptomonedas no tendrá problemas, puesto que el valor de estas ha bajado y, como resultado, es fácil conseguirlas. No obstante, en cuanto empiecen a subir, si esa persona no tiene un gran patrimonio en criptomonedas, puede encontrarse en un aprieto.

Un modelo difícil de implantar en España

Milo es una empresa que ha empezado a comercializar este tipo de hipotecas en Estados Unidos, pero no sería de extrañar que alguna otra compañía se atreviera a probar en otro país. En España es una realidad poco probable. “Es complicado imaginarse este modelo en España. Ya tuvimos un producto de riesgo como las hipotecas multidivisa, que generaron numerosas demandas judiciales y al final desaparecieron” explica el experto de iAhorro.

Por otro lado, en caso de que al final se llevara a cabo, sería una opción viable para alguien que tuviera un patrimonio notorio en criptomonedas, puesto que pagaría directamente con esta moneda. Sin embargo, si se utiliza la criptomoneda para pagar una casa, se pierde la oportunidad de cambiar la moneda virtual por euros o dólares. Al fin y al cabo, con las divisas ordinarias se pueden adquirir todo tipo de productos sin complicaciones.

El fantasma de las hipotecas multidivisa

En España ya existió un tipo de hipoteca en la que las cuotas no se pagaban en euros: las hipotecas multidivisa. Se utilizaron entre los años 2004 y 2008 con el pretexto de que si la moneda en la que se pagaba tenía menos valor que el euro se acababa gastando menos en la hipoteca. No obstante, el valor de las monedas ordinarias cambia cada día, como ocurre con las criptomonedas y, por ello, hay personas que, en vez de beneficiarse, se vieron perjudicadas. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia Europea (TJUE) calificó este tipo de hipotecas como poco transparentes, puesto que no se informaba adecuadamente del verdadero riesgo que conllevaban. Es por ello que acabaron desapareciendo.