Las hipotecas que ofrecen su mejor interés sin exigir al cliente contratar otros productos.

Los bancos aprovechan el préstamo hipotecario para fidelizar al cliente a través de la venta de otros productos. Aunque no cierra las puertas a nadie y permite a todos los usuarios contratar una hipoteca, en la mayoría de los casos ofrece descuentos en sus intereses para aquellos que suscriban también otras promociones de la entidad, como una cuenta, un seguro de vida o el seguro de hogar. Sin embargo, en algunos casos los bancos también ofrecen hipotecas para aquellos que no necesitan o no quieren optar a más contratos que el hipotecario por su tipo de inversión. Es decir, promocionan hipotecas que no exigen la contratación de otros productos para obtener el mejor precio.

Se encuentran ofertas de hipotecas sin compromiso de contratar otros productos para obtener el mejor interés tanto a tipo fijo, mixto o variable, según los datos facilitados por el comparador financiero HelpMyCash. Aunque, hay que tener en cuenta que las hipotecas que ofertan a cambio de contratar más productos suelen contar con intereses más competitivos.

Hipotecas mixtas sin contratar otros productos financieros

En el tipo mixto, cuya demanda ha subido debido a la estabilidad que da el tipo fijo de los primeros años a la espera de que el euríbor baje el precio del periodo variable, destaca la oferta de Pibank. El banco ofrece un tipo fijo inicial de cuatro años al 2,50% TIN y el resto de años a un 0,85% más el euríbor.

Le sigue de cerca la oferta de CaixaGuissona, con un tipo fijo de 5 años al 2,99% y un euríbor más 0,79% el resto del periodo, aunque esta última cifra podría subir hasta el 0,89% en función del importe y la finalidad del préstamo hipotecario.

El banco Pichincha cuenta con un tipo fijo en los primeros cuatro años del 3,20% y un euríbor más 1,50% el resto del tiempo, según la promoción del banco este contrato no implica comisiones. Además, cuenta con otra hipoteca mixta catalogada como ‘Plus’ en la que el periodo fijo inicial es el mismo pero el diferencial del tipo variable posterior baja hasta el 1%, una de las diferencias principales está en el importe que cada producto permite solicitar, siendo en la hipoteca ‘plus’ mayor.

Para aquellos que quieran un periodo fijo más largo durante los primeros años del contrato, existen productos que los ofrecen, aunque los intereses también son superiores: Hipotecas.com promociona un 4,55% TIN fijo en los primeros 15 años de hipoteca, el tipo pasa a ser después del euríbor más 1,38%.

Hipotecas variables sin contratar otros productos financieros

Respecto a los productos variables, que puede interesarles a aquellos que confían en que el índice de referencia para las hipotecas de España mantengan su bajada, también hay ofertas que no exigen contratar otros productos para obtener el mejor interés promocionado por el banco.

En concreto, MyInvestor ofrece un euríbor más 0,79% en su hipoteca. El primer año fijo lo promociona al 2,49% TIN. Las hipotecas variables ofrecen un tipo fijo durante los primeros 12 meses, generalmente. En este caso, Hipotecas.com promociona un 4,80% inicial y un euríbor más 1,89%. CaixaGuissona, por su parte, un 1,90% inicial y euríbor más 0,69% posterior, que podría alcanzar un 0,79% según las particularidades de importe y finalidad de cada contrato.

El diferencial ofrecido por Triodos Bank en su hipoteca variable es del 1,38%, aunque, en este caso depende de la eficiencia energética del hogar. Cuanto menos eficiente sea más sube el tipo, llegando hasta el 1,47%.

Hipotecas fijas sin contratar otros productos financieros

Por último, para aquellos que quieren seguir apostando por la seguridad del tipo fijo, a pesar de que los intereses ofrecidos no son los más competitivos, se encuentran algunas promociones de hipotecas que no exigen otras contrataciones para llegar a su mejor precio:

MyInversor ofrece un interés del 3,49% TIN, Hipotecas.com del 4,55% y Triodos Bank del 4,97%. Hay que tener en cuenta que este tipo de préstamo puede ser interesante para algunos perfiles, pero si al usuario no le importa contratar algún seguro, ya puede conseguir intereses en hipotecas a tipo fijo por debajo del 3% TIN.