De deber 11.000 euros a convertirse en millonario con 30 años

A todo el mundo le gusta una historia de superación. Los individuos más aventajados en dotes físicas, en habilidad para los negocios o con una inteligencia tienen su encanto, pero hay algo que nos encanta sobre las personas que logran superar una situación extremadamente desfavorable, con todo en contra y aparentemente sin esperanza, para alcanzar el primer lugar.

Es el caso de Peter Johnson, que describe el momento en el que abrió telemáticamente el estado de su cuenta de banco para encontrarse de improvisto con un millón de libras esterlinas (que equivale aproximadamente a 1.122.888 euros) como el mejor día de su vida.

“Estaba entumecido, y justo después, me sentí lleno de energía”, explica en una entrevista con el tabloide británico The Sun al describir lo que sintió en ese momento. “En ese momento me acordé de todo el dolor que había sentido a lo largo del camino hasta llegar a ese punto”.

Se refiere a los momentos más difíciles de su vida, menos de cinco años antes de este momento de victoria. Y es que cinco años antes atravesaba inmensas penurias para mantenerse a sí mismo, con unos ingresos muy reducidos y deudas hasta el cuello, que había acumulado hasta que habían alcanzado las 10.000 libras esterlinas (más de 11.220 euros).

Alcanzar el millón de libras había sido el sueño de toda la vida de Johnson, o, al menos, desde que empezó su negocio de artículos y recuerdos de temática deportiva, al que bautizó como Firma Stella.

De hecho, a los 18 años abandonó los estudios para dedicarse a este proyecto, y el resultado, a pesar de las dificultades, parece justificar esta decisión. “Después de todas las luchas que había atravesado, fue un sentimiento increíble cuando de hecho llegué a ver que tenía un millón de libras”, expresó.

Ahora, además de llevar su negocio, Johnson se dedica a disfrutar de su dinero y codearse con figuras mundiales del fútbol. Cuenta entre sus logros haberse quedado en algunas de las ubicaciones más exclusivas del mundo, incluyendo el hotel Montage Beverly Hills, donde pasar una sola noche cuesta alrededor de mil libras esterlinas, es decir, una suma que se aproxima a los 1.100 euros.