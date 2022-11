Un hombre anónimo gana 500.000 € en el Euromillones: "Lo comprobé 3 veces"

Muchos ganadores del Euromillones deciden mantenerse en el anonimato para evitar posibles peligros como el robo de su dinero, extorsiones o incluso que la familia más lejana les pueda pedir un extra. De hecho, ese es uno de los principales problemas a los que se enfrentó una mujer que reconoció haber conseguido 16 millones de euros en la lotería.

Esta usuaria del portal online Mumsnet explicó que su peor error fue no lograr mantener el anonimato. "Ganar la lotería ha afectado a muchas de mis relaciones, he perdido el contacto con algunos. Desearía que muchos familiares no fueran tan codiciosos, muchos pensaron que les debía algo por haber ganado la lotería", afirma.

Para evitar una situación parecida, este otro ganador del Euromillones ha decidido no decir su nombre, aunque sí ha hablado con la Lotería Nacional para contar su historia. Tal y como explica en el diario local Sunday World, reclamó sus ganancias el pasado 14 de noviembre, después de recibir durante el fin de semana una notificación en su móvil diciendo que había ganado 500.000 euros en este sorteo.

"Desperté a toda la familia"

El afortunado es original de la localidad de Charlestown, en la zona suroeste de Reino Unido, y asegura que son una familia joven que recientemente había comprado una casa. "Acabamos de aceptar una hipoteca y estamos construyendo nuestro nuevo hogar. Este premio ha llegado en el momento perfecto", afirma al diario.

Su reacción ante esta victoria inesperada fue por todo lo alto, en cuanto recibió una notificación en su móvil donde indicaba que había ganado 500.000 euros del Euromillones, trató de comprobar si era cierto. "Lo revisé hasta tres veces para estar seguro. Luego corrí por la casa gritando y levanté a todo el mundo de la cama para celebrarlo", recuerda el ganador.