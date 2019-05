La Paz dice adiós a los parches... invertirá 500 millones para ser un coloso sanitario

El hospital madrileño La Paz ha sido considerado por quinto año consecutivo por los profesionales sanitarios como el mejor de España entre 100 centros públicos y 50 privados. Por él pasan diariamente más de 20.000 personas, es centro de referencia nacional de 26 de 70 especialidades regladas y es el único centro hospitalario español que coordina una red europea, la Red de Trasplantes infantiles de la Unión Europea, que aglutina 18 hospitales de 11 países. Atiende a una población de más de medio millón de personas…

Pero a este centro inaugurado hace ya 55 años, en 1964, se le comienzan a ver las costuras: Sus urgencias se colapsan cada año cuando llega la epidemia de gripe, faltan camas de hospitalización en ciertos momentos o se rompen cañerías, como ha sucedido los pasados meses de octubre y abril, que dejan inutilizados quirófanos y dependencias hospitalarias. Por ello, la Comunidad de Madrid se prepara, esta próxima semana se elegirá el proyecto constructivo, de la remodelación integral de La Paz para que allá por el año 2032 este hospital sea una 'megaciudad' sanitaria de más de 300.000 metros cuadrados con cerca de 1.200 camas y un presupuesto de 504 millones de euros.

Mira también La Jiménez Díaz, La Paz y el Clinic lideran el ránking de los mejores hospitales

Esta remodelación integral de la Paz, que comenzará a principios de 2020, solo dejará en pie de su actual complejo su icónica torre circular, aunque también se remodelará la misma, y tendrá un reto principal, "hacer la remodelación y las obras mientras el hospital continúa funcionando y prestando asistencia a los pacientes", como declara el director de gestión del centro, Juan José Pérez. "La Paz será el buque insignia de la sanidad española 30 años más", sentencia.

Será el hospital más alto de España, con 20 pisos en altura y otros seis soterrados y se prevé la construcción de tres nuevos edificios para crear 1.140 habitaciones individuales, con posibilidad de doblar el 30% de ellas en momentos puntuales, cerca de 600 salas de consultas, un total de 59 quirófanos y 255 puestos de urgencias en total, además de duplicar el número de puestos en Hospital de Día. Además de la reforma integral del Hospital La Paz, también se reformarán sus centros dependientes, como el Hospital Carlos III, el Hospital de Cantoblanco y los centros de especialidades adscritos.

En el proyecto diseñado han participado más de 700 profesionales de todos los estamentos del centro, repartidos en 12 grupos de trabajo y a través de 200 reuniones, y el nuevo centro ocupará 320.500 metros cuadrados (incrementa en un 72% su superficie actual, de 187.000 metros cuadrados). Asimismo, el diseño del nuevo La Paz ha contado también con la participación de grupos de influencia que tienen cabida en el día a día del centro, como asociaciones de vecinos y pacientes, fundaciones, colegios profesionales y diversas empresas de la industria sanitaria con las que habitualmente trabaja el hospital. También se han recibido 1.787 encuestas de usuarios.

Mira también El gasto en recetas se dispara a niveles de 2011 por el elevado coste de los fármacos

El concurso constructivo, que fue aprobado el pasado 9 de abril por la Comunidad de Madrid, está enfocado hacia la calidad del proyecto, por lo que el 90% de los criterios para la adjudicación del mismo se refieren a su calidad técnica, frente al 10% que supone el criterio de precio, y los cinco finalistas serán elegidos en los próximos días. Los cinco finalistas que pasen esta primera fase deberán detallar la propuesta y aportar la solvencia técnica necesaria para llevar a cabo la obra y se valorarán, entre otras cuestiones, criterios de gestión ambiental, eficiencia energética, humanización y la propia viabilidad del proyecto.

Cuando fue elegido el mejor hospital de España por los propios profesionales sanitarios, a finales del pasado año 2018, el subdirector gerente del centro, Javier Coba, ya aseguraba que "nuestro gran problema es estructural, tenemos un hospital que tiene 55 años y lo que queremos es tener un hospital nuevo para no tener que estar parcheando. Con el último plan de la Comunidad parece que por fin se van a hacer edificios nuevos en los próximos años pensando en el futuro, con la tecnología de futuro y cambios estructurales".

El sindicato de enfermería Satse, cuya sección sindical en La Paz se vio afectado por la rotura de la cañería de agua caliente el pasado 9 de abril, se ha posicionado a favor de la remodelación integral del hospital, pero advierte: "El problema de estos ‘incidentes’ en La Paz es cuando se produce en un área asistencial y son los usuarios los grandes perjudicados, que ven cómo se demoran sus pruebas e, incluso, peligra su integridad física si se encuentran en la zona inundada. De nada sirve anunciar millones de euros en nuevas instalaciones si las que están en funcionamiento no tienen un correcto mantenimiento. Lo preocupante", indica el sindicato, "es la falta de mantenimiento, lo obsoleto de los equipos porque los grandes hospitales como La Paz necesitan un mantenimiento que no se produce".

Mira también Sanidad avisa a la industria farmacéutica: habrá más multas por desabastecimiento

La estructura del nuevo centro deberá potenciar las unidades de cuidados especiales de hospitalización, contar con un mayor acercamiento de las prestaciones tecnológicas a los hospitalizados, potenciar la simulación clínica orientada a la seguridad del paciente y la creación de áreas de innovación. También la incorporación de quirófanos híbridos y la alta tecnología en áreas quirúrgicas, la creación de un hospital de día médico multidisciplinar y la generalización de áreas de trabajo para los profesionales. A la hora de dimensionar el proyecto, la Comunidad de Madrid ha tenido en cuenta la intimidad de pacientes y familiares, por ello la totalidad de las habitaciones propuestas son individuales y con espacio para los acompañantes, tanto en las habitaciones de hospitalización como de cuidados críticos.

Además, también se han tenido en cuenta las peticiones para hacer más llevadero el paso por el hospital de los pacientes, familiares e incluso de los más de 7.000 trabajadores del centro. Esto se verá reflejado en la creación de un hotel con alojamiento para familiares de pacientes ingresados o profesionales de fuera que visiten el hospital de manera puntual, una escuela infantil y un centro de día para personas mayores, así como la creación de espacios para actividades de voluntariado y asociaciones de pacientes.

Gloria reside en un pueblo de la sierra norte madrileña y, como cada mañana desde hace dos semanas, se sube a un autobús en su pueblo a las 7.35 de la mañana para llegar pasadas las 9 a La Paz. Su madre, de 86 años, está ingresada allí después de ser operada de un problema cardiovascular. "El personal es encantador y muy eficaz. El trato es exquisito y los enfermos son muy bien tratados y atendidos aquí, pero estos días me ha dado cuenta de que el centro está viejo y necesita una remodelación. Espero que se haga bien porque lo necesita". Gloria habla de lo que más le ha sorprendido en estos días: "La cantidad de gente que pasa por aquí cada día, es como una pequeña ciudad. Me parece muy bien que en el nuevo Hospital La Paz se construya un hotel para los familiares de los pacientes, así yo no hubiera tenido que hacer casi 100 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta cada día por lo que espero que el hotel tenga precios asequibles”.