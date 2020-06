La patronal hotelera Hosbec ha considerado que el Plan de Impulso al Sector Turístico presentado este jueves por el Gobierno "ni resuelve" el "problema de la extensión de los ERTE" en el sector "ni plantea medidas de estímulo" al consumo turístico en España, como han hecho otros países europeos. En un comunicado, Hosbec ha opinado que, tras "un examen detallado de este plan, no parece que sea el instrumento preciso para resolver los problemas que tiene ahora mismo el turismo español", y "no lo es por varios motivos".

En primer lugar "porque no soluciona el problema de la extensión de los ERTE. El Gobierno vuelve a abandonar una vez más a los trabajadores y empresarios turísticos, sin hacer un tratamiento especializado en un sector de actividad donde existe acuerdo entre sindicatos y organizaciones empresariales para dicha prórroga", afirma la patronal. Hosbec expone, en segundo lugar, que el plan "no menciona ni una sola medida que favorezca el consumo turístico: no hay ningún estímulo para el turismo interno, como han hecho otros países", como Alemania, Francia e Italia.

"El mismo Gobierno que sí apoya al automóvil con descuentos para la compra de nuevos vehículos, no estima necesario que los españoles puedan verse invitados también a reactivar el turismo español", señala la patronal. Por otra parte, Hosbec sostiene que "lo que en realidad ha hecho el Gobierno es recoger todo lo que había en diferentes cajones de diferentes ministerios, que ya estaban previstos y programados, aplicarles un barniz o una pequeña capa de maquillaje y presentarlos como un plan. Pero no es ni eficaz, ni innovador, ni lo creemos capaz de revertir la difícil situación que estamos viviendo", ha apuntado la patronal.

En cuanto a la previsión económica del plan, Hosbec ha indicado que "la mayor parte de ese dinero está destinado a créditos tanto ICO como a municipios y otras entidades, dinero que se adelanta pero que hay que devolver, mientras que desde todos los estamentos europeos y económicos se han determinado que lo necesario son las ayudas finalistas para enjuagar las pérdidas".

En la columna de "lo positivo", Hosbec "solo" puede "destacar que este documento recoge un mecanismo que permite que se pueda otorgar un periodo de moratoria de un máximo de 12 meses para aquellas operaciones financieras con garantía hipotecaria, suscritas por autónomos o empresas cuyo inmueble se encuentra afecto a una actividad del sector turístico, incluidos alojamientos". "Obviamente es una medida bien recibida por el sector, pero es una medida que no tiene un coste para el Estado, no invierte ni un solo euro en ella", asegura el comunicado.

Y añade: "Pero como nada puede ser perfecto, ni siquiera han hecho caso al sector que pedía 18 meses para esta medida con el objeto de retomar los pagos de cuotas de hipotecas una vez se tuviera la tesorería de la temporada 2021. Ni en esto han sido sensibles". Por todo ello, según Hosbec, "los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana se sienten muy decepcionados con este plan".

"El Gobierno continúa desoyendo todas las recomendaciones de los expertos, todas las reivindicaciones de empresarios y sindicatos, todos los criterios de la Unión Europea y todos los mensajes de auxilio de un sector que ha contribuido tanto al progreso de España en los últimos 60 años", sentencia la patronal en el comunicado.