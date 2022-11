Los hoteleros piden un Imserso "digno" para los pensionistas y que sea rentable. 

El presidente de la Confederación Española de Hoteles (CEHAT), Jorge Marichal, ha pedido este jueves al Gobierno que se desarrolle un programa del Imserso "digno" para los pensionistas porque "se lo merecen" tras toda una vida de trabajo y "en otros tiempos" pero ha advertido que los hoteleros no pueden seguir trabajando con una retribución que antes era perfectamente asumible pero que ahora les suponen "pérdidas" por culpa del encarecimiento de todos los productos.

En un desayuno con medios de comunicación ha agradecido que "al menos" no se haya prorrogado el programa y ha dejado claro que un cliente que paga 24 euros por pensión completa, bebidas y animación no es rentable. "Con esos precios no trabajaré con el Imserso nunca", ha afirmado, por lo ha instado al Ejecutivo a que "lo intenten arreglar".

En esa línea ha destacado la iniciativa de la Comunidad Valenciana que ha optado por complementar el coste diario con fondos propios y ha apelado a no tener en cuenta las "opiniones sesgadas" que se ven a través de las redes sociales.