El 38% de los hoteles de Barcelona están abiertos con una ocupación de solo 30%

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre, ha explicado este domingo que solo el 38% de establecimientos de la ciudad están abiertos y tienen una ocupación media de un 30%. Mestre ha explicado en una entrevista con TV3 que, al contrario de la reactivación que el sector vive en algunos lugares de la costa catalana o del Pirineo, en Barcelona esa recuperación es "más complicada", lo que ya preveían.

Al bajo número de hoteles abiertos y a la ocupación media también se suma, según Mestre, que "los precios han bajado entre un 50 y un 60%", si bien reconoce que "poco a poco, se va rompiendo la dinámica tan negativa de 2020". En un sector que trabaja básicamente con reservas, Mestre ha precisado que las cifras son elocuentes: "En esta época, en 2019, teníamos 63.000 personas hospedadas y ahora sólo tenemos unas 8.000".

Mestre se muestra esperanzado en el futuro y recuerda que "la primera señal positiva fue la aparición de las vacunas y también lo fue el final de las restricciones de la movilidad", y ahora confían en que "el certificado o pasaporte sanitario reactive esa movilidad". Otra de las dificultades con las que se enfrenta el sector hostelero barcelonés es que "el turismo de negocios, de congresos e incentivos está en estos momentos muy parado".

A su juicio, "el teletrabajo y las videoconferencias han llegado para quedarse, pero hay grandes eventos como el Mobile, que tienen encuentros fuera del recinto ferial, comidas, reuniones, cenas, fiestas en las que las compañías invitan a clientes y que no se pueden hacer telemáticamente". Sobre las imágenes de botellones y concentraciones en plena pandemia, Mestre cree que "perjudica a la reputación e imagen de Barcelona, igual que la limpieza o la seguridad en la calle".

Insta también al ayuntamiento a encontrar una solución a la instalación del museo Hermitage en Barcelona: "Si queremos un turismo de calidad, el sector museístico es una apuesta que no podemos dejar escapar y tener el Hermitage en Barcelona es un plus". Mestre ve "satisfactoria" e "imprescindible" la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que "ayudan, aunque no es la solución definitiva", y recuerda que actualmente "el 90% de los 35.000 trabajadores de los hoteles de Barcelona se encuentran en ERTE".

Asimismo, ha expresado el deseo del sector de que la tasa turística se aplace y no se aplique a partir del 1 de junio, aunque la pague el visitante, por una cuestión de competencia con otros destinos que no la están aplicando. En su análisis del futuro, Mestre opina que "si no pasa ningún contratiempo con alguna variante de la Covid-19 o un problema sanitario inesperado, el sector se debería normalizar en 2022, cuando la práctica totalidad de la población esté inmunizada y no haya restricciones de movilidad".