Huelga de 24 horas de los inspectores de Pesca en todos los puertos españoles

El proyecto del Gobierno de que los inspectores de Pesca estén disponibles 24 horas no seduce nada en este colectivo formado por 167 funcionarios. Este cuerpo encargado de controlar que las actividades pesqueras en mar y puerto se ajusten a la normativa europea y nacional, evitando prácticas como la pesca de especies prohibidas, se han manifestado delante de las sedes de los ministerios de Agricultura y Política Territorial para defender sus condiciones laborales. En paralelo, los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras, ELA y CIG han convocado una jornada de huelga de 24 horas en todos los puertos españoles.

El portavoz de CSIF Manuel Ríos ha cargado contra los cambios que plantea el Ejecutivo:"Estamos aquí para decirle al Gobierno que no vamos a permitir que nos imponga una jornada laboral de 24 horas solo porque ahora se dé cuenta de que la flota pesquera no entiende de horarios y se nos necesita a todas horas", informa EP.

No es la única reivindicación ya que este colectivo también exige un complemento salarial específico a cambio de incorporar esa disponibilidad absoluta. De momento, el Ejecutivo se ha limitado solo a ofrecer un complemento de productividad que no alcanza en total y en el mejor de los casos ni si quiera para igualar la productividad anual que percibía un inspector promedio hace 13 años.

El representante de CSIF ha exigido al Gobierno una "mejora salarial", ya que considera que lo ofertado es "totalmente inaceptable". En este sentido, ha añadido, "si de verdad quiere que estemos disponibles de forma permanente, que nos haga una oferta de mejora salarial equivalente al esfuerzo que nos exige. Lo que nos ha propuesto es totalmente inaceptable".

Una jornada máxima de 12 horas

Los horarios de la Inspección de Pesca se regulan por una instrucción de 2010 que establecía una jornada máxima de 12 horas al día y con programación semanal y mensual, entre otros parámetros. Los inspectores denuncian que la Administración es consciente de que dicho horario no cubre las necesidades de inspección de las flotas pesqueras a pesar de los esfuerzos extra realizados por la plantilla estos años.

En este sentido, hace año y medio comenzó una ronda de negociación con los sindicatos, pero estos han denunciado que ante la falta de acuerdo, quiere "imponer nuevas condiciones laborales sin comprometerse a compensarlas adecuadamente".

Ríos (CSIF) ha señalado que "el Gobierno quiere evitar que la Unión Europea sancione a España por no realizar las inspecciones necesarias e incumplir la normativa comunitaria". "Nosotros ya hemos sido muy generosos estirando nuestros horarios todo lo que hemos podido, pero no podemos seguir más", ha explicado. Además, los inspectores han denunciado que el complemento de productividad que reciben anualmente ha disminuido un 70% desde 2010 debido a que la partida económica global no ha variado, pero el número de inspectores de Pesca se ha incrementado de forma periódica.

De esta forma, emplazan a la Administración a impulsar las reformas necesarias para facilitar el desarrollo de la carrera profesional, a promover mayor formación para actualizar los conocimientos sobre procedimientos, protocolos y legislación comunitaria en pesca.