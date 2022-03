El Gobierno ofrecerá a los transportistas ayudas directas como ya hizo Francia

Ayudas directas como en Francia. Esa será la oferta que ofrezca el Gobierno a los transportistas en la reunión adelantada a hoy para poner fin al paro de un sector que asfixia a la cadena de distribución. La reunión tendrá lugar esta misma mañana y en la mesa no estará el sindicato que hace ahora once días llamó a una huelga que ha dejado muchos lineales de los supermercados vacíos. Así lo adelantaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a Antena 3 al mismo tiempo que aseguraba que desde Moncloa se ha pedido un esfuerzo a las empresas petroleras y eléctricas para minimizar el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania porque deben "contribuir a la solución final" para reducir los precios de la energía y que "el Gobierno les ha pedido un esfuerzo" para minimizar el impacto de la guerra.

La ministra ha considerado que la medida pensada para los transportistas y que por ahora no se había detallado servirá para "contribuir a bajar el precio del carburante" y ha afirmado que "el sector del transporte no demanda una rebaja fiscal que no le afectaría", ya que "el impuesto de hidrocarburos está llevado al mínimo" que permite la Unión Europea (UE). Sobre los precios del gas y la electricidad, Montero ha insistido en esperar al resultado del Consejo Europeo, ya que "no es suficiente con las medidas nacionales, tiene que existir una percha legal que permita intervenir y sacar el gas del "pool" energético o al menos topar su precio para que no contamine al resto de energías".

Sobre las negociaciones para terminar con el paro de una parte de los transportistas, Montero ha asegurado que "la obligación del Gobierno es llegar a un acuerdo dialogado y consensuado con aquellos que representan democráticamente los intereses del sector", en referencia al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). También ha reconocido que el Gobierno sabe que muchos transportistas "se sienten coaccionados a la hora de poder trabajar libremente" y que por eso "el ministerio de Interior ha desplegado 24.000 agentes", si bien reconoce que "la capilaridad del sector del transporte hace que no se pueda llegar a todos los rincones".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya anunciaba a principio de semana que el Gobierno planteará una estructura "similar" a la de Francia en la bonificación del gasóleo profesional -que anunció una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes a partir del 1 de abril- con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. Este lunes el Gobierno acordaba con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros a partir del 1 de abril, que la ministra de Transportes ha calificado de "muy bueno" dado que "es coincidente" con la "mayoría" de reivindicaciones de los transportistas y camioneros.