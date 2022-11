La huelga de transportistas pierde fuerza tras el rechazo desde Fenadismer

La huelga de transportistas anunciada desde la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte se queda sin el apoyo de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tras una asamblea extraordinaria en la que ha consultado a sus asociados ir al paro convocado para el próximo lunes. La respuesta ha sido unánime y tajante, ya que considera que las medidas legislativas aprobadas recientemente por el Gobierno "no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión límite".

La federación, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos de transporte, con más de 60.000 vehículos, que, en determinadas ocasiones, se integran en régimen cooperativo, asegura que el sector no se encuentra en la misma situación "crítica" que atravesó a principios de año por el encarecimiento de los carburantes, y que llevó a la Plataforma a convocar un paro de 20 días que Fenadismer secundó. En este sentido, defiende que las medidas aprobadas han permitido a los transportistas incrementar sus tarifas y disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar el encarecimiento de los carburantes, medidas que esperan que el Gobierno se comprometa a prorrogarlas a partir de enero.

Asimismo, explica que el sector cuenta ahora con instrumentos legales para mejorar la actividad de los transportistas, además de canales para denunciar cualquier incumplimiento que se produzca en las nuevas leyes de transporte aprobadas. En cualquier caso, pide responsabilidad a los convocantes para que respeten a los transportistas que decidan no secundar el paro y continuar su actividad profesional.

Tal decisión quita algo de fuerza al paro anunciado para el próximo lunes a las puertas del Black Friday y con la cadena de suministro en alerta con solo recordar el impacto sufrido por las movilizaciones promovidas por la misma agrupación en marzo pasado. Sin embargo, mientras que, hace siete meses, la imposibilidad de cubrir los "desorbitados" incrementos del precio del carburante hizo que muchos transportistas no podían trabajar y les salía más rentable parar, ahora mismo, el sentir del sector es que no existe una necesidad económica límite como entonces, según acaba de reconocer la patronal Fenadismer.

Desde marzo hasta ahora, la práctica totalidad de los transportistas ha podido subir sus tarifas respecto a las que cobraban en marzo, a lo que ha contribuido, además de las medidas aprobadas, el hecho de que ha habido más demanda que oferta de transporte en España y toda Europa. Aunque la situación del sector ha mejorado en los últimos meses, continúa sufriendo dificultades, principalmente por el incremento del precio del combustible, por lo que es difícil prever el apoyo que pueda tener este nuevo paro patronal.

Además, organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor del sector con el Gobierno, como precisamente Fenadismer, que representa a más 30.000 pymes y autónomos y que se sumó al paro de marzo, no respalda la nueva convocatoria. Por otro lado, se desconoce el número de asociados con los que cuenta la Plataforma, que no ha desvelado este dato y tampoco si ha ganado en tamaño desde las movilizaciones de marzo. La Plataforma no forma parte del CNTC, que se renovó el año pasado y del que puede ser miembro cualquier organización que acredite que representa una cierta cantidad de autorizaciones de transporte.

Un sector dividido

En estos momentos, hay 103.000 empresas con autorización de transporte de mercancías (unos 560.000 camiones), de las que la mitad tiene un sólo vehículo y un 80 %, menos de 5 vehículos, por lo que se trata de un sector "enormemente fragmentado", ha señalado a EFE el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia. En primavera, la Plataforma reclamaba al Gobierno una normativa que prohibiera la contratación por debajo de los costes de explotación del transportista efectivo, lo que se logró en agosto, con la aprobación de la llamada ley de la Cadena de Transporte, fruto de los acuerdos suscritos en marzo entre el Gobierno y las asociaciones del CNTC.

Hasta ahora, no era obligatorio que los contratos de transporte fueran por escrito, de hecho, en caso de los autónomos, sólo uno de cada diez transportistas trabajaban bajo un contrato escrito, de acuerdo con Fenadismer. Actualmente, es obligatorio por ley que todos vayan por escrito y que figure el precio del transporte y que éste debe cubrir los costes de explotación y, si esto no se produce, el transportista tiene la posibilidad de presentar una denuncia anónima ante la Inspección de Transportes.

Sin embargo, la plataforma denuncia ahora el incumplimiento de la ley por parte de los cargadores y la "pasividad" de la Administración en el control de su aplicación. Las principales patronales recuerdan que la nueve ley lleva en vigor apenas tres meses y "las cosas no pasan de blanco a negro en un día", por lo que consideran que no hay motivos que justifiquen llevar a cabo esta medida extrema.

Una cadena de contratación muy larga

Tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en este último año, tanto estructurales como económicas, las principales asociaciones siguen apostando por la negociación del resto de las medidas previstas. Valdivia ha destacado las relativas a la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos; la creación de un código de buenas prácticas y unos estándares aplicables a las zonas de carga y descarga y de descanso de los conductores; la baja demanda de la profesión, especialmente entre las mujeres, y la revisión de la cadena de subcontratación.

En España, la subcontratación ha tenido muchos eslabones y, hace unos años, se pactó con el Gobierno una medida, llamada la acción directa, por la cual el transportista efectivo, ante un impago, tiene derecho a reclamar a cualquier miembro de la cadena, incluyendo al cargador principal, haya pagado ya o no, ha detallado Valdivia.

Esta medida tenía como objetivo, y lo ha conseguido, que los cargadores tuvieran cuidado de quién estaba en la cadena para que una quiebra o un impago no se volviera contra ellos, lo que la ha reducido bastante, aunque "todavía hay un exceso de intermediación en más de una ocasión". El sector está negociando con el Gobierno cómo se puede instrumentar una normativa -cuyo proyecto se debe presentar hasta febrero próximo- que vaya a luchar "contra ese mal".