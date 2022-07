Iberdrola, "optimista" ante su llegada a EE.UU. con la compra de PNM en 2023

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de poder cerrar la adquisición de la estadounidense PNM Resources en 2023, operación que fue bloqueada por la Comisión de Regulación de Nuevo México a finales del año pasado. Galán basa su optimismo en los cambios que se producirán en enero por parte de los miembros de la Comisión de Regulación de Nuevo México, que permitirán sacar la operación de la 'vía muerta' en la que se encuentra.

Se ha expresado así en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre de la energética. En este sentido, recordó que Iberdrola ya apeló a la decisión en contra de una transacción que contaba con luz verde por parte de 23 de las 24 autorizaciones necesarias para su cierre. "Espero que la nueva comisión analizará las cosas de forma diferente", dijo. La compra de PNM, anunciada en octubre de 2020 y valorada en unos 7.000 millones de euros, representa la gran operación de Iberdrola para erigirse en un 'gigante' en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

Así, Galán indicó que esta operación es "esencial" dentro del proceso de inversiones corporativas del grupo, al mismo tiempo que siguió apostando por la estrategia de rotación de activos en aquellos considerados "no estratégicos" para el grupo o "útiles" para afrontar la inversión en los proyectos, así como en las alianzas en áreas como las renovables, el hidrógeno verde o el impulso de los puntos de recarga.

En su exposición, Galán ha insistido en que las eléctricas no están teniendo resultados extraordinarios, en relación con el impuesto que el Gobierno pretende imponer, y señala a las gasistas y las petroleras como las empresas que sí están incrementando sus resultados, y no las eléctricas integradas. Galán, que ha recordado que el 73% de la energía que se consume en España es gas y petróleo, y el resto electricidad, ha reiterado que "no tenemos beneficios extraordinarios", como señalan los resultados de su compañía.

En el primer semestre de 2022, el grupo Iberdrola ganó 2.075 millones de euros, un 35,5% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la contribución del exterior. Según las cuentas presentadas, el beneficio en España de la eléctrica cayó un 26%, hasta los 822 millones de euros, fundamentalmente, según la compañía, por los altos precios de la energía, que afirma no haber trasladado a los clientes con precios fijos acordados previamente.