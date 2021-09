Iberia contrata a la firma de José Blanco en pleno pulso con la UE por Air Europa

Iberia ha contratado los servicios de Acento Public Affairs, la firma de consultoría estratégica y asuntos públicos creada por el exministro socialista, José Blanco, para reforzar las maniobras de 'lobby' de la aerolínea ante la Comisión Europea en un momento especialmente crítico para la operación de adquisición de Air Europa, que permanece encallada desde hace semanas en la Dirección General de Competencia de la Comisión como consecuencia de las discrepancias en torno a los descartes regulatorios - los denominados 'remedies' - ofrecidos por la aerolínea española para garantizar que la operación no tiene efectos perniciosos en la competencia.

La consultora del que fuera ministro de Fomento durante la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió oficina en Bruselas hace cerca de un año, ha reportado este vínculo contractual como es preceptivo según la normativa europea que regula el funcionamiento de los lobbies en el Registro de Transparencia de la Comisión y también ha informado de que percibirá un 'fee' de entre 25.0000 y 50.000 euros por los trabajos que realice para la aerolínea de bandera. La Información ha contactado tanto con Iberia como con Acento, que han declinado hacer comentario alguno sobre el particular.

Fuentes empresariales al tanto de la operación refieren que la aerolínea española ha buscado asistencia estratégica en varias firmas en las últimas semanas para abordar la negociación con Competencia de esos 'remedies' que aparecen a día de hoy como el principal obstáculo administrativo para que la operación pueda llegar a buen puerto. La compañía presidida por Javier Sánchez-Prieto no está satisfecha con cómo le están marchando las cosas en este procedimiento. La operación está encontrando más resistencia de la esperada en los funcionarios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, a los que no les terminan de convencer los descartes regulatorios puestos encima de la mesa hasta la fecha por la aerolínea: dos acuerdos para las rutas de corto y largo radio, según los cuales Iberia cedería parte de sus destinos a dos pequeñas aerolíneas: Volotea y World2Fly.

El origen del problema viene del solapamiento de Iberia y Air Europa en un puñado de rutas de Estados Unidos y El Caribe, en las que la fusión amenaza con crear una situación 'de facto' de monopolio; al igual que en una decena de rutas domésticas y en los 'slots' de algunos aeropuertos. La aerolínea ha tratado de esquivar esa posible distorsión con algunas concesiones en esas rutas y 'slots', que hasta la fecha no han sido consideradas como aceptables por las autoridades europeas de Competencia. El enquistamiento de la situación se ha convertido en un foco de amenaza para una operación que desde la irrupción de la pandemia parece ofrecer cada vez más dudas, incluso a los propios impulsores de los misma.

Acento Public Affairs inició su actividad hace menos de dos años y cuenta en nómina con un puñado de nombres ilustres de la política española de los diez o quince últimos años. Además del exministro socialista, CEO de la firma, están en la consultora el que fuera alcalde de Vitoria por el Partido Popular, Alfonso Alonso, presidente de Acento; el exportavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando; o la que fuera vicesecretaria general del PSOE y eurodiputada, Elena Valenciano.

Pese a su corta trayectoria, la consultora ya ha realizado tareas de apoyo estratégico en materia de asuntos públicos ante la Comisión Europea en los últimos meses para el gigante tecnológico china Huawei y según ha reportado al Registro de Transparencia también ha sido contratada con el mismo fin en las últimas semanas por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (Corpme). Varios de los expolíticos en plantilla de Acento acreditan experiencia en la instituciones europeas, como Elena Valenciano y el propio José Blanco, eurodiputado entre 2014 y 2019, periodo durante el que entre otras iniciativas fue ponente de la Directiva Europea de Energías Renovables.

Al igual que ocurriera en su día con Montoro y Asociados, la consultora impulsada por Cristóbal Montoro en el año 2006, el aterrizaje de Acento Public Affairs en el mundo del lobby y los asuntos públicos no ha estado exento de controversia, con un enfrentamiento incluido con la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri), la patronal del 'lobby', que rechazó la solicitud de ingreso de Acento por estimar que no cumplía el punto de su Código de Conducta que establece que "los parlamentarios y cargos públicos no podrán asociarse a Apri en los tres años posteriores a su último mandato en las instituciones europeas y del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico".