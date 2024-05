El Ibex apoya a Sánchez en la crisis con Milei y demanda reconducir la situación

El empresariado español con fuertes intereses en Argentina se ha alineado con Sánchez en la crisis diplomática, abierta tras unas polémica declaraciones del mandatario argentino Javier Milei en las que tacho de "corrupta" a la esposa de su homólogo español y criticó duramente la acción de gobierno del líder del PSOE durante un acto de Vox. Telefónica, Iberia, BBVA o Banco Santander, con una fuerte actividad en el país latinoamericano, han coincidido en criticar estas manifestaciones aunque ha continuación han hecho un llamamiento a la calma entre ambos gobiernos para reconducir la brecha abierta lo antes posible entre ambas capitales. En juego, según los datos más recientes de ICEX, inversiones españoles por un montante de más de 18.000 millones de euros.

El primero en hablar ha sido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien en declaraciones a 'Cadena Ser' ha descrito las palabras de Mileio como "unas declaraciones fuera de tono (...) no es el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos, hermanos". Además ha defendido la importancia de las relaciones comerciales entre ambos países, España es el segundo inversor internacional en el país latinoamericano con unos flujos brutos que alcanzaron los 140 millones de euros en 2022 (-35% respecto al año anterior), y defendido la reunión con el mandatario de este sábado en la Embajada de Argentina en España. "La radicalidad no nos gusta (...) la extrema radicalidad no nos gusta", ha intentado zanjar.

Por su parte, desde Telefónica han mostrado su "total alineamiento" con las tesis del presidente de la CEOE e instado a que que "esa atmósfera de colaboración y diálogo constructivo, y no la contraria, ha de ser el elemento necesario para el progreso conjunto de ambos países". También han defendido su presencia en la reunión con Milei y, sobre el encuentor, ha afirmado que tuvieron "la oportunidad de escuchar y compartir con el presidente Milei los planes de acción que se están llevando a cabo en Argentina y la situación actual de las inversiones en aquel país en un marco de trabajo absolutamente de índole técnica y económica".

En una línea similar, fuentes de Iberia consultadas por EP, también han mostrado su acuerdo con el presidente de CEOE y, de forma contundente, ha pedido "moderación, tranquilidad y lealtad institucional" a ambos gobiernos. Al respecto, también han informado de que el pasado sábado a la cita con Milei acudió el presidente la aerolínea Marco Sansavini. "En el encuentro con el presidente de la República de Argentina se habló, tal y como estaba previsto, solo de economía", han subrayado.

Desde el sector financiero, BBVA y Banco Santander, tampoco ven pertinentes las declaraciones de Javier Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez aunque sí han defendido su encuentro con el mandatario de este fin de semana sobr el que aseguran que fue meramente económico sin connotaciones políticas. Naturgy, presente en Argentina desde 1992, también ha rechazado las polémicas manifestaciones del presidente de Argentina.