Iglesias se lo deja claro a Sánchez: apoya los PGE si cumple en vivienda y empleo

En plena marea alta por la polémica en torno al relator y las negociaciones con Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron este miércoles en Moncloa para desbloquear la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección de Podemos.

En el encuentro, el líder de la formación 'morada' dejó claro que su partido no bloqueará la tramitación de las cuentas públicas, pero tampoco garantizó el apoyo final, supeditado al cumplimiento de todas las medidas del pacto firmado con Sánchez en octubre, como la medida para limitar los precios de los alquileres.

Según las fuentes consultadas por EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró interés en el apoyo de Unidos Podemos a un acuerdo en materia laboral para la reforma del Estatuto de los trabajadores. No obstante, fuentes del grupo parlamentario de Unidos Podemos han explicado que no comparten los principios de acuerdo a los que ha llegado el PSOE con el PDeCAT en la ponencia de reforma del Estatuto de los trabajadores.

Coincidiendo con la visita de Iglesias a Moncloa, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, también mantuvo contactos el miércoles con responsables de Podemos en materia laboral en un intento de cerrar un acuerdo, que podría ser importante para suavizar las manifestaciones sindicales que se han convocado para el próximo viernes, y que pueden suponer otro frente incómodo para el Ejecutivo de Sánchez.

De momento, el grupo confederal de Unidos Podemos mantiene muchas desconfianzas respecto a que lo pactado en el acuerdo presupuestario se plasme luego realmente en medidas efectivas, y no ocultan que ven al Gobierno improvisar en muchas materias.

Otra de las grandes diferencias gira en torno al sistema público de pensiones, asunto en el que Unidos Podemos discrepa respecto a la la separación de fuentes de financiación, al refuerzo de la contributividad o al establecimiento de un indicador sobre suficiencia.

La reunión que mantuvo Iglesias con Sánchez en La Moncloa se produjo además en un momento de convulsión política después de que el Ejecutivo aceptara la actuación de un relator en la mesa de diálogo de partidos catalanes, lo que ha sido muy criticado por la oposición.

La propuesta ha sido respaldada por Podemos, cuyos dirigentes han recordado estos días que ellos siempre apostaron por la "mediación" para facilitar el entendimiento y el diálogo y buscar una solución política a la crisis territorial y el conflicto catalán. El encuentro también se ha producido tras la crisis interna que ha sufrido Podemos después de que Íñigo Errejón decidiera concurrir a las elecciones autonómicas con la marca de Manuela Carmena y renunciara a su escaño.

Último día de presentación de enmiendas

Y, mientras tanto, este viernes acaba el plazo para que se presenten las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos. De momento, los grupos que se oponen a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 suman más de la mitad de los votos del Congresoa pocos días de celebrarse su votación.

Así, de momento los votos de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria suman 179 escaños, lo que permitiría a estas formaciones tumbar a la primera los primeros Presupuestos de Sánchez en la votación de las enmiendas a la totalidad, prevista para el próximo martes 13 de febrero. Todo ello, sin contar al PDeCAT (con ocho diputados más), que en la noche del jueves también confirmó que se sumará este viernes a los que presentan su enmienda. Por ahora, únicamente dos formaciones han presentado sus enmiendas a la totalidad, Esquerra Republicana, primer grupo en hacerlo, este mismo lunes, y el PP, que se ha adelantado un día a la fecha límite para registrar su enmienda y la ha presentado este jueves.

Además, Ciudadanos y Coalición Canaria ya han avanzado que presentarán su propia enmienda antes de las 14 horas de este viernes, hora en la que finaliza el plazo para que los grupos expongan las razones por las que buscan que los Presupuestos no lleguen a tramitarse en el Congreso. Foro Asturias también ha adelantado que registrará su enmienda a la totalidad del proyecto, mientras que UPN no contempla presentarla pero sí respaldará las que se presenten. Desde esta formación ya se abrieron a negociar los Presupuestos, aunque con una serie de condiciones que, tal y como han llegado las cuentas a la Cámara, no se han cumplido, puesto que exigían, entre otros temas, que no se subiera ningún impuesto.

El debate de los Presupuestos arrancará el próximo 12 de febrero, justo el día que se inicia también en el Tribunal Supremo el juicio por el proceso independentista en Cataluña. El Pleno del Congreso votará las enmiendas de totalidad el día 13, todas juntas, en una sola votación, puesto que todas piden lo mismo: tumbar las cuentas y devolver el proyecto al Gobierno.

Para salvar su proyecto, los socialistas deben sumar más votos en contra que a favor de la devolución del proyecto, o bien lograr un empate, lo que haría decaer las peticiones de la oposición.

De momento, tanto el PNV (cinco diputados) como Compromís (4) apoyan la tramitación de los Presupuestos a la espera de negociar después cambios en el articulado, vía enmienda, y los socialistas confían también en sumar a Unidos Podemos (67), lo que les llevaría a reunir 160 diputados en contra de la devolución del proyecto. El Gobierno de Sánchez depende por tanto de que ERC retire su enmienda de totalidad, algo que puede hacer hasta minutos antes d ela votación, y que también logren el voto del PDeCAT, Bildu (2 votos) y Nueva Canarias (NC) para superar los 170 diputados que suman PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y CC.