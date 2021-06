El imperio Cristiano SA: ni Coca-Cola se salva de su terror a hacer 'publi' gratis

Cristiano Ronaldo vuelve una protagonizar una polémica fuera de los terrenos de juego. El pasado lunes acudía a la rueda de prensa previa al partido que enfrentaba a Portugal con Hungría y realizó un gesto que tardó muy poco en viralizarse. Tras tomar asiento, decidió apartar las dos botellas de Coca-Cola que había frente a él, las quitó de su vista con gesto de desprecio y cogió una de agua. A priori, era una decisión que no tenía mayor importancia, pero pronto diversos medios comenzaron a relacionarlo con la caída en bolsa de la compañía, cuya capitalización bursátil llegó a descender cerca de 4.000 millones de dólares y su valor retrocedía un 1,6%. Sin embargo, al cierre de los mercados, su descenso se corrigió hasta el 1%.

Esta variación no representa un cambio demasiado notable para una compañía como Coca-Cola. Además, se da la circunstancia que la compañía repartirá el próximo 1 de julio su dividendo y este lunes 14 de junio lo descontó de la cotización. El importe asciende a 0,42 euros por acción y se debe restar del precio de la acción en bolsa, porque es dinero que ya no está en la empresa, sino en manos de sus accionistas. Por lo tanto, la repercusión de la acción de Ronaldo no es el único factor que haya podido provocar esta leve caída, pero desde luego sí que ha generado cierto nerviosismo en el seno de la UEFA, organizadora del torneo, por el posible conflicto con uno de sus patrocinadores principales.

Tras esta situación, desde Coca-Cola rechazan realizar ninguna valoración al respecto y se remiten a la versión de la UEFA. El organizador de la Eurocopa señala que ofrecen a los representantes que acuden a las ruedas de prensa una variedad de bebidas y estos tienen derecho a elegir cual prefieren. Además, respalda a Coca-Cola como patrocinador histórico en el mundo del fútbol y con acuerdos publicitarios desde la Eurocopa de 1988.

El futbolista portugués achaca su gesto a un rechazo a los refrescos azucarados, una opinión que ya ha mostrado con anterioridad en los últimos meses. Sin embargo, esta hipótesis no encaja demasiado si se tiene en cuenta que Ronaldo fue patrocinado por la propia Coca-Cola en el pasado, justo en el momento en el que Messi, su eterno rival, iba de la mano de Pepsi, el principal competidor de la compañía. En la actualidad, los patrocinadores de mayor peso para el portugués son Nike, con quien lleva desde 2003 y tiene firmado un contrato vitalicio, Herbalife, de la cual es embajador desde 2013, la plataforma de 'streaming' DAZN, así como la compañía de televisión Altice.

Además de estar considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, el astro portugués ha demostrado en más de una ocasión que tiene cierta obsesión por su imagen. Y no es para menos. Se sitúa en el tercer puesto en la lista de deportistas mejor pagados de Forbes en 2021 y en febrero de este año se convirtió en la primera persona en conseguir superar los 500 millones de seguidores en las redes sociales principales: Facebook, Twitter e Instagram. Son precisamente estas tres plataformas -enfocadas en su imagen- las que le hacen ingresar gran cantidad de su patrimonio, lo que explica que esté siempre tan pendiente de su apariencia. Que una marca aparezca en sus fotos o guarde alguna relación con él, significa que su cuenta se incrementa de manera considerable. Por lo que debe medir con precisión sus apariciones públicas con marcas ajenas a él y a 'Cristiano Ronaldo S.A.'

Según el estudio Hopper HQ publicado en Buzz Bingo, solo a través de Instagram, Cristiano Ronaldo ganó 47,8 millones de dólares (entorno a 40 millones de euros) con sus fotos y vídeo colgados en esta red social en 2020, con una media de 975.000 'billetes verdes' por cada publicación patrocinada. Esta cantidad es notablemente inferior al salario neto del jugador en la Juventus de Turín, que según publicó La Gazzetta dello Sport, es de 31 millones de euros netos al año. Por otro lado, el portugués puede presumir de tener otro récord en cuanto a ingresos, y es que se convirtió en el primer deportista en activo en sobrepasar los 1.000 millones de dólares (834 millones de euros) ganados desde el comienzo de su carrera futbolística.

Sin embargo, los contratos publicitarios de Cristiano Ronaldo no siempre han sido tan cómodos como los actuales. Fue la imagen del Banco Espíritu Santo, donde llegó a grabar 'spots' publicitarios para la entidad donde animaba a invertir en ella, pero finalmente acabó quebrando y siendo rescatado por el estado portugués. Por otro lado, también estuvo patrocinado por la web PokerStars, una página donde jugar y apostar online, en el punto de mira recientemente, al igual que el resto de casas de apuestas.

Coca-Cola apostó por la Eurocopa el año que recortó un 35% su gasto en publicidad

La compañía de bebidas azucaradas señaló en su cuenta de resultados que su gasto en campañas de publicidad había sido de 4.240 millones de dólares en 2019, superando el curso anterior por quinto año consecutivo y registrando por tanto un récord que parecía que se iba a romper año tras año conforme pasase el tiempo, pero llegó la pandemia y rompió con los planes establecidos.

Con el coronavirus se congelaron todas las campañas de publicidad durante varios meses, hasta que decidieron retornar en julio, con una de comunicación centrada en la nueva normalidad y la importancia de la familia, evidenciada durante el confinamiento. A la conclusión del año 2020, Coca-Cola presentó sus resultados financieros y reflejó un recorte del 35% en su inversión publicitaria. 'Solo' se gastó 2.800 millones de dólares, 1.440 millones menos que el año anterior, en lo que se traduce como la cifra más baja desde el año 2007, pero donde se incluyó la Eurocopa como uno de los eventos a patrocinar. Por el momento, se ha visto envuelto en la polémica con Cristiano Ronaldo tan solo tres días después del comienzo del torneo, y Paul Pogba -de la selección francesa-, le ha imitado el gesto a su compañero de profesión este miércoles pero con una botella de cerveza Heineken sin alcohol. Una tendencia que, en caso de extenderse, puede ser peligrosa para los actuales patrocinadores de la competición europea.