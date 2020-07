Qué impuestos pagaré si pido una prima al emitir una opción de compra

Soy propietario de una finca y voy a conceder una opción de compra sobre la misma a mi vecino. Hemos pactado que me va a hacer entrega de una prima a la firma del contrato de opción, que será descontada del precio de venta convenido el día que firmemos la escritura notarial de compraventa. Me gustaría que me aclarasen qué tratamiento fiscal tiene esta operación.