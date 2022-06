Imserso 2023: las fechas exactas para enviar la nueva solicitud de los viajes

Este viernes, la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha publicado las fechas en las que estará abierto el plazo de presentación de nuevas solicitudes de participación en el Programa para la temporada 2022-2023. Este trámite será exclusivo para aquellas personas que no están incluidas en el Imserso.

Según publica el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante la segunda quincena del mes de junio se publicará en Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 816.029 plazas para personas mayores que deseen participar. Si bien, existe una previsión de que los turnos de vacaciones comiencen en el próximo mes de octubre.

Cuándo comienza el plazo

Así pues, desde el próximo lunes 27 de junio y hasta el martes 19 de julio de 2022, ambos días inclusive, todos aquellos ciudadanos que estén interesados podrán enviar sus solicitudes. Para la cumplimentación y presentación de estos documentos, desde el Ministerio han indicado que se podrá llevar a cabo por los siguientes medios.

En primer lugar, de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Imserso (la opción más recomendada). También se podrá realizar esta acción descargando de la página web el modelo de solicitud de participación. Una vez cumplimentado, se deberá remitir por medio de los registros electrónicos y oficinas seleccionadas o en un sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: "Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140 28080 Madrid".

Respecto a las personas ya acreditadas, desde el Instituto de Mayores informan que en los próximos días recibirán en sus domicilios las cartas de renovación para participar en el mismo en la próxima temporada 2022-2023. Además, se les adjuntará un documento en el que se reflejan los datos que figuran en la base del Imserso, como preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia, y un espacio para efectuar las modificaciones que considere oportunas. En este sentido, el Ministerio recuerda que si los datos no han variado y se consideran correctos, "no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado".

Cambio en los datos

En el que caso de que si sea necesaria una modificación, el plazo estimado para la remisión será entre el 27 de junio y 19 de julio de 2022, ambos incluidos. Estos cambios podrán procederse a través de la Sede Electrónica del Imserso, utilizando el número de referencia o el sistema Cl@ve. En el caso de no hacerlo por medio de internet, tendrán que entregar los nuevos datos antes el martes 19 de julio de 2022 en un sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: "PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO, APARTADO DE CORREOS 10.140, 28080 MADRID".