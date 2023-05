El IMV engrosa en 55.267 los beneficiarios en mayo hasta superar los 1,8 millones. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho público este miércoles que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sumado 55.267 beneficiarios a lo largo del mes de mayo, este supone el mayor incremento registrado a lo largo del año, después de haber superado el objetivo inicial de 600.000 hogares en abril. Más de 1,8 millones de personas reciben esta ayuda, que nació en el contexto de la pandemia para aportar soluciones al colectivo social en riesgo de pobreza, que estaba en aumento. La cartera de José Luis Escrivá celebra que el IMV está "teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil", dado que un 43% de los beneficiarios son menores y un 70% de las familias que lo son, tienen al menos un hijo a cargo.

Según ha informado el Ministerio, mayoritariamente son mujeres las que reciben esta ayuda, puesto que suponen un 54% del total (978.964), mientras que dos de cada tres familias que reciben el IMV tienen como titular a una mujer. Estas solían acercarse en mayor medida a los autobuses y carpas informativas dispuestos por la cartera de Escrivá en diferentes puntos del país, sin embargo, no hay nuevos datos al respecto. Por otro lado, el equipo de Inclusión ha compartido que el número de menores que se benefician del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) también aumenta en 13.032, alcanzando los 368.560 a final de mayo. Esta ayuda oscila entre los 115 y los 57 euros, en función de la edad que tengan los niños a cargo.

Una vez superado el objetivo de los 600.000, se pone el foco en ampliar su alcance hasta llegar al máximo número de potenciales beneficiarios, que según el Gobierno podría ascender a 850.000. No obstante, este número es incierto dado que no existe un registro oficial de personas vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad. Además, salir de la economía sumergida supone un condicionante que puede estar limitando su alcance, ya que muchas familias pueden entender que no les compensa dejar a un lado su modo de subsistencia para acceder al IMV. La prestación requiere contar con un empleo o estar en búsqueda activa de uno, con el objetivo de que estas personas no se vean tentadas a abandonar el mercado laboral.

En esta ocasión, el comunicado remitido por el Ministerio ha sido especialmente breve y no se han compartido los datos sobre cómo se distribuye el IMV en el territorio. En los últimos meses, Madrid fue la provincia con mayor número de hogares beneficiarios, seguida de Sevilla y Valencia. Al tiempo que Andalucía concentraba casi la mitad de las ayudas a la infancia. Fuentes de la cartera no apuntan a ningún motivo concreto para este avance y recuerdan que el auge de beneficiarios está directamente vinculado con la tipología de los hogares que acceden a la ayuda.