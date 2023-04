El IMV supera la meta fijada por Escrivá para diciembre y llega a 611.029 hogares. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) avanza a velocidad de crucero en el último año de legislatura del ejecutivo de coalición, tanto es así que en abril se ha superado la meta fijada por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de llegar a 600.000 hogares, aunque la meta se cruza con cuatro meses de retraso, dado que este objetivo fue el fijado para diciembre de 2022. Aún queda cierto margen de mejora, porque el Gobierno calculó al lanzar la ayuda en 2020 que el número de potenciales beneficiarios podría ascender a 850.000. Sin embargo, el empuje del mes de abril, que suma 15.518 nuevas familias, supone un nuevo paso para acercarse a esa cifra. La cartera de Seguridad Social ha celebrado este viernes que el IMV ya llega a 611.029 familias con un más de 1,7 millones de beneficiarios.

Escrivá ha recalcado en diversas ocasiones la importancia que tiene el IMV para su ministerio como herramienta de lucha contra la pobreza, con espacial énfasis en la infantil. Notas de las que también se han hecho eco la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha destacado que el 43% de los beneficiarios son menores (755.752) y que en el 67% de los hogares que reciben la ayuda hay al menos un menor (408.469) -porcentaje que crece ligeramente respecto al mes anterior-. Además, para abordar esta problemática social, la cartera también desarrolló el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que llega a más de 355.00 familias.

Según los datos aportados por el Ministerio, en el último mes el autobús y la carpa informativa han atendido a un total de 4.321 personas en 44 localidades diferentes. La mayoría de ellas eran mujeres y habían solicitado la prestación, por lo que querían conocer el estado del trámite, ellas también son las principales beneficiarias de la ayuda, puesto que en dos de cada tres hogares a los que llega la prestación hay una titular. Las más de 15.000 personas que han accedido en el último mes al IMV suponen un ligero freno después de marzo, sin embargo, esta cifra representa un avance notablemente superior al de los dos primeros meses del año, en los que se sumaron 11.000 y 13.000 personas, lo que consolida el avance en los primeros cuatro meses del año.

Una vez superado el objetivo de los 600.000, se pone el foco en ampliar su alcance hasta llegar al máximo número de potenciales beneficiarios, que según el Gobierno podría ascender a 850.000. No obstante, este número es incierto dado que no existe un registro oficial de personas vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad. Además, salir de la economía sumergida supone un condicionante que puede estar limitando su alcance, ya que muchas familias pueden entender que no les compensa dejar a un lado su modo de subsistencia para acceder al IMV. La prestación requiere contar con un empleo o estar en búsqueda activa de uno, con el objetivo de que estas personas no se vean tentadas a abandonar el mercado laboral.

Las 1.752.467 personas que reciben el IMV no se distribuyen de manera uniforme por el territorio. Madrid es la provincia que registra un mayor número de hogares, con hasta 56.498 familias que reciben la prestación, seguida de Sevilla con 47.599 y Valencia con 32.736 hogares. Mientras que Andalucía concentra casi la mitad de las prestaciones con complemento de ayuda a la infancia, centrándose la mayor parte también en la capital autonómica, que suma 33.052 familias.