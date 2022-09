El 72% de los españoles pide premiar a empresas que rebajen gastos de energía

El Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, ha centrado buena parte de la encuesta en los problemas que generan a los bolsillos de los ciudadanos y las empresas la subida de los precios energéticos y la falta de control en los consumos, una situación que se ha tratado frenar con medidas restrictivas, penalizaciones y criterios impuestos. Frente a la vía seguida hasta ahora, los españoles se muestran mayoritariamente más favorables a los premios, incentivos y bonificaciones para los 'cumplidores' que a los castigos. Así, el barómetro destaca que hasta un 72,3% de los encuestados es partidario o muy partidario de premiar a las industrias y compañías que se fijen metas para reducir los consumos -y las logren-.

También los sondeados se decantan por incrementar los subsidios para las empresas que mejoren la eficiencia energética -74,3%- y para los hogares que hagan mejoras en esa dirección -86,7%-, incluidos cambios de electrodomésticos o mejoras del aislamiento térmico. El cambio climático, además de la guerra de Ucrania y sus efectos, protagoniza buena parte del barómetro, que concluye que cerca de un 9% de los sondeados niega un fenómeno que está propiciando cambios drásticos de la temperaturas y de los patrones climáticos, pero mayoritariamente preocupa a los españoles.

Entre las medidas que se plantean para contrarrestar los efectos del cambio climático, algunas como limitar el aire acondicionado a una temperatura no inferior a 27 grados en edificios públicos y centros comerciales divide a los encuestados, con el 57% a favor y con un 40% en contra. Tampoco convence a todos limitar la calefacción a una temperatura no superior a 19 grados en edificios públicos y centros comerciales, una medida que es respaldada por el 66,5% pero que no gusta a tres de cada diez encuestados.

Lo que si recibe un respaldo totalmente mayoritario es incentivar el uso del transporte público, que reduciría el consumo de combustible y reduciría las emisiones contaminantes de los vehículos. El 92% reconoce ser partidario o muy partidario de estas ayudas, similares a la que ahora mismo están en marcha impulsadas por las administraciones. También divide las limitaciones al uso del vehículos particulares durante determinados días de la semana o alternando su utilización dependiendo de las matrículas. Así, el 48,9% es favorable frente a 46,5% que no apoya la medida.

El PSOE recupera el primer puesto en intención de voto -29,2%- y se produce casi un empate técnico con respecto al Partido Popular -28,5%-

En cuanto a la política y de cara a las próximas elecciones generales, el CIS muestra unos resultados muy diferentes a los de otras encuestas. Así, según el barómetro, el PSOE recuperaría el primer puesto por delante del PP. Los socialistas volverían a ser la primera fuerza política con un 29,2% de los votos por delante del PP, que se quedaría con el 28,5%, unos datos que suponen un giro con respecto a la encuesta de julio que daba ganadores a los populares por casi dos puntos de diferencia. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborado entre el 1 y el 10 de septiembre, otorga al PSOE una ventaja de apenas siete décimas con el PP, lo que supone un virtual empate técnico entre el partido de Pedro Sánchez y el de Alberto Núñez Feijóo.