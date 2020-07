Incumplo el contrato de alquiler: ¿tengo que pagar todas las rentas que faltan?

He alquilado una casa por dos años, prorrogables, y solo llevo aquí cinco meses y me he dado cuenta de que es imposible vivir en ella. Las paredes son de papel y el vecindario es de lo que no hay. El arrendador (que obviamente lo sabía) me hizo firmar un mínimo de dos años en vez de uno, y ahora me dice que tengo que pagar las rentas que faltan hasta cumplir ese período. ¿Hay alguna forma de que pueda irme sin pagar todo?