India no cede ante Trump y elevará los impuestos a la importación desde EEUU

La India ha anunciado una subida de los impuestos a la importación desde EEUU en casi una treintena de productos, apenas dos semanas después de que Washington pusiese fin al trato del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que exoneraba a la nación asiática de algunas tasas arancelarias. En un comunicado extraordinario, el Ministerio de Finanzas indio explicó los cambios para aumentar las tasas a ciertos productos y alimentos "originarios de o exportados desde Estados Unidos", una medida que entrará en vigor hoy -domingo-.

Washington retiró, con efecto desde el pasado 5 de junio, los beneficios del SGP de la India, un trato preferente "unilateral, no recíproco y no discriminatorio, de países desarrollados a países en desarrollo", según Nueva Delhi. El presidente estadounidense, Donald Trump, había presentado al Congreso unos dos meses antes su intención de cancelar el estatus de GSP a la India, por considerar que ese país no ha podido garantizar un acceso "equitativo y razonable" a su mercado en "numerosos sectores".

La respuesta india llega también dos semanas después de que el primer ministro, Narendra Modi, tomase posesión de su cargo tras ser reelegido en las recientes elecciones con una victoria aplastante de su formación, el nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP). Modi, que durante la legislatura recién finalizada fue aplaudido por el gran crecimiento económico y criticado por las altas tasas de desempleo, acaba de nombrar como ministra de Finanzas a la extitular de Defensa, Nirmala Sitharaman.

Sin embargo, el Producto Interior Bruto (PIB) de la India creció un 5,8 % en el primer trimestre del presente año fiscal (de marzo a abril), lo que representó su peor crecimiento en los últimos cinco años.