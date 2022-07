Los indicadores básicos que anticipan un freno económico en España este año. 

Primero fue la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Desde 2020 el mundo se ha enfrentado a circunstancias imprevisibles que han alterado la hoja de ruta económica, obligando a diseñar nuevas previsiones macroeconómicas. Antes de la irrupción de ómicron, el 2022 prometía ser el año de la recuperación. En ello confiaba tanto la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como todo el Gobierno en su conjunto, que proyectaban un avance del PIB de hasta el 7% alentado por la llegada de los fondos europeos, que terminaría de dar el impulso definitivo al PIB. Sin embargo, el escenario en el momento actual dista de lo esperado en septiembre por Moncloa, cuando los costes energéticos comenzaron a dispararse.

El aumento del empleo y la reducción del paro no convence a la mayoría de 'think tanks', que han revisado a la baja las previsiones o tienen previsto hacerlo, en un contexto de moderación del crecimiento, después de que el frenazo del consumo por la sexta ola de Covid llevara al PIB del primer trimestre a avanzar un ligero 0,2%. Con el gasto de las familias todavía por debajo del nivel de 2019, la inflación por las nubes y la subida de tipos de interés por parte del BCE a la vuelta de la esquina, el temor a una recesión ya se ha instalado en los mercados financieros. Salvando la actividad turística con la que el sector 'hará su agosto' tras dos años de intermitencias y que engrosará las cuentas públicas durante el segundo y tercer trimestre, no es hasta finales de año cuando la Comisión Europea prevé que comience la desaceleración, proyectando un crecimiento del 2,1% para 2023.

Con el retraso de algunos indicadores, cuya publicación se realiza al mes siguiente, el escenario distará bastante en función de si Europa pasa el próximo invierno con gas ruso o sin él. En el primer caso, la actuación de Lagarde y el alza de precios puede moderar su actividad en Europa. El segundo supuesto aboca directamente a la recesión a nivel comunitario, en la que España sería uno de los países menos perjudicados por su menor dependencia del suministro de Gazprom, aunque figure entre sus principales proveedores. La mayoría de expertos consultados por La Información arrojan un optimismo moderado, marcado por una inflación más intensa y persistente de lo que se preveía en un principio, ante lo que optan por 'esperar y ver'. Por el momento, ya hay indicadores que arrojan una ralentización.

Confianza del consumidor

La incertidumbre en torno a una guerra más larga de lo previsto y un posible recorte del suministro ha incrementado el pesimismo de los consumidores en toda Europa y en España en general. A nivel continental el índice ha caído hasta los -23,6 puntos en junio, mientras que a nivel nacional es todavía mayor y llega a los -28,6 puntos, en niveles similares a los registrados en los peores meses de la pandemia. Se trata de un dato clave que sirve para medir el pulso de los hogares y sus expectativas de consumo. Este contrasta con el Índice de Confianza Empresarial (ICE) que elabora el INE, que si bien sube en su conjunto durante el tercer trimestre del año con respecto al segundo (que coincide con el inicio de la invasión rusa), al analizar la letra pequeña se observa que el ánimo pesimista (23,8) es mayor que el optimista (19,6%).

Ventas minoristas

Una de las señales a las que se debe seguir la pista también está en las ventas al por menor. El último dato disponible (mayo de 2022) recoge un estancamiento mensual al cerrar en el 0,0% a precios constantes, que ajusta el efecto de la inflación, según recoge el organismo estadístico, y pone en evidencia un freno del 5,4% con respecto al mes anterior. Sin incluir las estaciones de servicio, llama la atención que en tasa anual caiga un 0,2%.

Índice de Producción Industrial (IPI)

Este indicador presenta dos caras de la moneda durante mayo (último dato disponible). Si se analiza en tasa interanual, el indicador registra un aumento del 3,8% corregidos los efectos estacionales y de calendario. Sin embargo, el dato mensual arroja una caída del 0,2%. Cabe destacar que el precio de algunos metales industriales ha experimentado una abrupta caída en los últimos meses. Uno de ellos es el níquel, que desde su máximo de marzo cuando llegó a situarse en los 80.000 dólares la tonelada, ha pasado a cotizar en el mercado de Londres en los 19.800 dólares. Destaca también el cobre, que pasa de los 10.600 dólares durante el tercer mes del año la tonelada a moverse en el entorno de los 7.000, o el estaño, que se deja más de un 47% en los últimos cuatro meses. Por su parte, la actividad del sector manufacturero (PMI) en junio ha marcado mínimos desde diciembre de 2020, hasta los 52,6 puntos en un escenario de estanflación, en el que se conjuga bajo crecimiento económico con un elevado nivel de precios.

Índice de Producción Industrial (IPI)

El volumen de demanda de cemento ha sido tradicionalmente empleado como uno de los mejores oráculos económicos. Sin embargo, aseguran que en esta ocasión su uso como termómetro no es del todo fiable, ya que la crisis de suministros y el problema de algunas constructoras para abastecerse de materias primas está condicionando el desarrollo de las obras. Oficemen, la patronal de los fabricantes de cemento ya ha avisado de un estancamiento de la demanda de este producto, con una variación interanual durante el mes de junio del -0,1% y un aumento del 2,5% al cierre del primer semestre.

El foco de alerta está en las exportaciones, que se desploman casi un 21%, hasta los 2,9 millones de toneladas. Para hacerse una idea de lo que supone, es la primera vez desde 2011, sin tener en cuenta el ejercicio de la pandemia cuanto se frenó en seco toda la actividad, que las ventas al exterior no superan la barrera de los tres millones de toneladas, con un hundimiento superior al 31% en junio. Desde la organización ponen el foco en el impulso de medidas que frenen la pérdida de competitividad de la industria española y miran con preocupación la segunda mitad de 2022 por el encarecimiento de los costes y el final del crédito barato.

Matriculaciones de vehículos

Al igual que el anterior, los expertos inciden en que el volumen de ventas de coches se ha visto distorsionado por la falta de semiconductores que lleva meses golpeando a la industria del automóvil. Este factor unido a un contexto económico de incertidumbre ha sacudido al sector en España, tras cerrar el último mes con un retroceso del 7,8%, hasta las 89.252 unidades. El dato de mayo fue aún más acusado, al despeñarse un 10,9%. Por su parte, los automóviles comerciales ligeros cayeron un 32,4%, hasta las 10.446 unidades, mientras que el segmento industrial repunta un 23,6% y se traduce en 2.104 unidades más. Esto ha llevado al mercado de la automoción a contabilizar una facturación prácticamente similar a la de 2021 (+1) en la que la oferta ha sido menor, pero más cara y deja un futuro lleno de incógnitas para el sector.