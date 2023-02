Ingreso Mínimo Vital: cambia un único requisito para pedir la ayuda en 2023

No son pocas las personas con vulnerabilidad económica en España que, a día de hoy, se preguntan cuáles son los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital en 2023. Pues bien, lo primero que hay que saber es que este año cambia uno de los requisitos, según ha podido consultar este medio de comunicación en la página web de la Seguridad Social.

En el apartado de incompatibilidades con el IMV, se detalla que "desde el 1 de enero de 2023 la condición de beneficiario de esta prestación económica no contributiva será incompatible con las pensiones asistenciales que aún sigan percibiéndose y quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios. La extensión de la pensión asistencial tendrá efectos en la misma fecha en que tenga efectos económicos del Ingreso Mínimo Vital". Por lo que llegados a este punto, cabe preguntarse qué es una pensión asistencial.

Pues bien, son aquellas que a día de hoy se engloban dentro de las pensiones no contributivas en sus dos vertientes, esto es, la de jubilación o invalidez. Dichas prestaciones sociales dependen directamente de la Seguridad Social y están destinadas a unos casos muy concretos.

Nuevo incentivo al empleo para los beneficiarios del IMV

No cabe duda de que este recién estrenado año marcará un antes y un después para aquellas personas que reciban esta ayuda pensada para salir de la coyuntura económica, marcada por una elevada tasa de inflación, que en enero cerró con un 5,8%. Y es que, los beneficiarios y beneficiarias, por primera vez, pueden incorporarse al mercado laboral a la vez que cobran el Ingreso Mínimo Vital. Y es que, el Gobierno de España, ha puesto en marcha, el incentivo al empleo, cuyo principal objetivo es que los perceptores de esta ayuda estatal encuentren un puesto de trabajo, aunque sin perder el IMV de forma inmediata, si no de forma progresiva hasta que se reincorporen por completo a un puesto de empleo. Por lo tanto, esta ayuda no contributiva, a diferencia de lo que sucedía los años anteriores, suma dinero a la renta obtenida, por lo que será superior a la que el trabajador hubiera obtenido sin el incentivo al empleo.

Estos son los importes del Ingreso Mínimo Vital en 2023

En 2023, el IMV alcanza los 565,37 euros al mes para un solo adulto. Esta cantidad se incrementa un 22% si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65% Para la unidad de convivencia la cuantía anterior incrementada en un 30% por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220%.