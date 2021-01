Suspensión de desahucios: ¿ahora qué pasa si mi inquilina no paga el alquiler?

Mi inquilina no me paga desde enero de 2019. En octubre de ese año presenté demanda de desahucio. Se paró todo durante el confinamiento, claro. Por fin celebramos el juicio en diciembre y la sentencia decretó el desahucio. Ahora me encuentro con que se paraliza el lanzamiento, ¿esto puede ser legal? La deuda se multiplica y no la voy a poder cobrar, qué menos que recuperar la casa.