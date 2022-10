Los inspectores de Hacienda reclaman limitar competencias fiscales a las CCAA

Los inspectores de Hacienda piden una armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y que el Gobierno establezca límites claros en las competencias de los ejecutivos territoriales en el ámbito tributario para evitar el "desaguisado" actual que están provocando en el sistema fiscal los constantes anuncios de medidas por parte de las distintas Administraciones que, en algunos casos, llegan a superponerse. Durante la celebración del XXXII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado en Granada, el que fuera presidente de la Asociación profesional, José María Peláez Martos ha asegurado que "el sistema tributario está destrozado" y ha lamentado que la clase política no esté "a la altura" para poner remedio a esta situación.

Peláez ha criticado que la cesta de impuestos no tenga la estabilidad que necesitan los ciudadanos y ha puesto el ejemplo de la conocida como 'Tasa Google' o de los impuestos a las energéticas, de los que ha dicho no saber si están o no vigentes en estos momentos. El inspector de Hacienda ha incidido en que estos cambios constantes están dañando al sistema, en un proceso que irá a peor si no se corta tendencia actual.

Así, ha lamentado que en su momento se cedieran las competencias a las autonomías en de tributos que son estatales (como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones...) y esa cesión no se ciñese solo a la recaudación. El actual presidente de la Asociación, Julio Ransés Pérez Boga, lo ha explicado incidiendo en el hecho de que la cesión de competencias tributarias a las comunidades autónomas ha provocado "un problema de gestión", por ejemplo en torno al control.

Lo que está sucediendo con Patrimonio es '"incomprensible"

Los inspectores plantean un modelo de reforma de la Administración Tributaria con dos tipos de medidas: fijar límites claros en esas competencias autonómicas para evitar casos como el del Impuesto sobre el Patrimonio, que ha tildado de "incomprensible", puesto que desapareció en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se recuperó más tarde en plena crisis de deuda, pasó a bonificarse después en algunos territorios y ahora el Estado ha contraatacado con su propio tributo a las grandes fortunas -que en la práctica acaba con esta bonificación-.

"Habría que armonizar los impuestos si no queremos deslocalizaciones o fraude", ha zanjado Peláez, quien ha propuesto por ejemplo, fijar unos tipos mínimos. También apuesta por integrar toda la información de la Agencia Estatal con la de las Agencias territoriales. Desde la Asociación plantean también la creación de una "policía fiscal" que tenga más competencias y autoridad a la hora de investigar delitos fiscales.

En esta primera mesa del congreso, dedicada a la reforma de la administración tributaria, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Antonio Durán Sindreu ha apuntado a que la falta de una cultura tributaria en nuestro país condiciona negativamente la percepción que los ciudadanos tienen de la Agencia Tributaria. "Lo que nos diferencia de los países nórdicos no es la presión fiscal, es la cultura tributaria", ha sentenciado y ha comparado el caso de España con el de Italia o Grecia. Por su parte, el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela César García Novoa, considera que la Agencia Tributaria ya es la mejor "alternativa" para cumplir las funciones que tiene asignadas, aunque ha reconocido que tiene aspectos que mejorar, sobre todo en lo relativo a su independencia.