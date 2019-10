Hacienda analiza un plan para poder pagar a confidentes de los inspectores

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ve con malos ojos la posibilidad de habilitar un canal dentro del presupuesto de la lucha contra el fraude para pagar a confidentes por información con relevancia fiscal, inaccesible por otros medios. Así lo ha trasladado la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado durante la presentación de un informe de propuestas para el control fiscal de grandes patrimonios en el marco del XXIX Congreso de la asociación que se celebra en Zaragoza.

La iniciativa es una de las cinco propuestas planteadas por la organización más representativa del colectivo -agrupa al 90% de estos profesionales- para mejorar el control sobre grandes patrimonios y plantea, en concreto: "fomentar la protección a confidentes y, en su caso, el pago", así como regular la facultad de realizar actuaciones de incógnito. La propuesta no es nueva, ya que ha figurado con cierta regularidad en los documentos de propuestas del colectivo, pero lo que sí percibe ahora la asociación es una mayor permeabilidad del Ministerio de Hacienda a su potencial activación. "No nos han dicho que la vayan a aceptar, pero al menos sí están dispuestos a hablar sobre ello", asegura un portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado.

La opción de disponer de una especie de 'fondo de reptiles' para pagar a confidentes es una vieja aspiración de los inspectores de Hacienda, que argumentan que se trata de un canal ya explorado con éxito en otros países como Alemania y que les abriría las puertas a un volumen importantísimo de información que se mueve por canales no oficiales a los que, a día de hoy, no tienen acceso. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha apelado a la dificultad de encajar regulatoriamente algo así para no desarrollarlo, pero Inspectores de Hacienda del Estado ha percibido en esta ocasión una mayor inclinación a estudiar el asunto por parte de la ministra de Hacienda en las reuniones que han mantenido.

La medida se enmarca, no obstante, en un planteamiento más amplio, que también prevé otras cuestiones como blindar la protección a los confidentes según los estándares europeos o regular la facultad de actuar de incógnito. Los inspectores consideran que contribuiría mucho a su labor poder recabar información 'de paisano' cuando intuyan la existencia de un fraude fiscal, siempre que estas actuaciones estén reguladas y debidamente reglamentadas para evitar cualquier margen de arbitrariedad. "No se trata ni mucho menos de poder irrumpir allí donde consideramos que puede haber un fraude sin ningún tipo de límite, hablamos de habilitar un proceso reglado para permitirnos recabar información relevante en casos muy tasados sin necesidad de tener que acreditar nuestra condición de inspectores", aseguran.

Endurecer las sanciones en sociedades profesionales

La asociación presidida por Berta Tomás considera asimismo que aumentaría la eficacia de la lucha contra el fraude si se endureciera el régimen sancionador en determinados casos. Por ejemplo, en el de las sociedades profesionales, en el que los inspectores de Hacienda detectan un problema muy relevante de fraude. El documento de Inspectores de Hacienda del Estado da cuenta de una casuística de lo más llamativa en este ámbito: la consignación de gastos particulares como societarios, como la vivienda, los vehículos, yates, aviones privados; e incluso el intento de deducirse gastos de ocio como las vacaciones, la escolarización de familiares, alimentación, personal doméstico...

Mira también Hacienda caza a decenas de profesionales por intentar deducirse el cole de los niños

La asociación entiende que en estos tan flagrantes el régimen sancionador debería ser más duro que el que se establece para otras infracciones fiscales, ya que en la mayoría de los casos se trata de grandes contribuyentes que tratan de enmascarar estas irregularidades con entramados especialmente sofisticados, que dan más trabajo a la Agencia. Esta práctica debería extenderse también, a su juicio, a los asesores fiscales o los desarrolladores de software que ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal de carácter ilícito.

El documento de propuesta de los inspectores de Hacienda invita al Miniserio de Hacienda a reforzar el control de las deslocalizaciones de contribuyentes entre comunidades autónomas. Los inspectores aseguran haber detectado un incremento de los traslados ficticios de contribuyentes entre autonomías en los últimos tiempos y consideran que se deberían incrementar los recursos para combatir esta forma de fraude fiscal -escasamente perseguida hasta la fecha- no solo por tratarse de una forma de fraude 'de moda' sino también por la preocupación social que está causando en las comunidades autónomas que más la sufren y que, según los inspectores, no tienen los medios suficientes como para perseguir estas prácticas.