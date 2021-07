Examen en blanco y picaresca... Manual del interino para llegar a funcionario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también responsable de Función Pública desde hace apenas dos semanas tras el paso de Miquel Iceta a Cultura y Deporte, se ha conjurado para acabar con la excesiva interinidad en las administraciones públicas, un grave problema que ningún ministro de la Democracia ha conseguido solucionar pese a que todos se lo propusieron como principal objetivo al asumir su cargo. Montero se ha fijado como meta reducirla, con la colaboración de los responsables de las comunidades autónomas, a un razonable 8%, desde el 30% actual, un porcentaje que llega al 35% en las regiones.

La tarea no se presenta fácil, sobre todo porque la aprobación por la mínima en el Congreso de los Diputados del decreto de interinos de Iceta, tras un acuerdo previo con las centrales sindicales que no resultó fácil, se ha convertido en el primer fracaso de Montero en este área. Las concesiones de última hora realizadas por la ministra a Unidas Podemos y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que la ley saliese adelante con sus votos no tendrán el efecto deseado y su impacto se prevé mínimo, ya que afectará a un número muy reducido de empleados. Algunas apuntan que esta fórmula podría estar al borde de la legalidad.

El compromiso de hacer fijos a los interinos que lleven diez años en su puesto, la cesión que salvó el 'Icetazo' en el Congreso, supondría en la práctica convertir en funcionarios de carrera a unos pocos miles de estos trabajadores -hay 660.000-, que entraron en la Administración sin superar el examen y muchos con un cero. Si bien es cierto que un número importante de interinos lleva décadas en la Administración, prácticamente ninguno ha permanecido en el mismo puesto diez años, con oposiciones bianuales para maestros y profesores. Es el caso de Antonio F., un profesor cerca de la jubilación que entró en los noventa como interino en un instituto de Puente de Vallecas (Madrid) y que lleva seis años seguidos -lo máximo hasta ahora- en un puesto similar, pero en otro centro. Junto a esto, la ley también podría resultar inconstitucional y según la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ya hay abogados del Estado estudiando la norma.

Además, la decisión daría pie a una situación injusta, con un agravio muy importante para los funcionarios de carrera -1,4 millones- que sacaron la puntuación fijada para ocupar su plaza, tras años de estudios y que, a diferencia de los interinos, tuvieron más difícil elegir su destino. Mientras el Tribunal Supremo, el principal azote para estos trabajadores durante años, ha rectificado y ahora aboga porque los que tengan más de tres años de interinidad pasen a ser considerados indefinidos no fijos, algo que para los sindicatos no cambia la situación.

"Pide justificante al Tribunal y te aconsejo que no dejes en blanco el examen para no aburrirte, ya que debes pasar entre 30 y 60 minutos sentado"

El debate de fondo es si es razonable que un trabajador que no ha superado la prueba de acceso e incluso que ha sacado cero en el examen de oposición y en muchos casos sin méritos que sumen puntos, puede estar durante años ocupando puestos de profesores o sanitarios, pese a que su paso por la Administración les dé mucha de la experiencia necesaria. Numerosos foros dan cuenta de la picaresca de una parte de estos trabajadores que mantienen su empleo solo yendo a firmar el examen.

"Hola, soy interino por primaria y jamas (sic) he hecho esto, pero que tengo que hacer ese dia (sic) para poder irme del examen sin hacer ni el tema ni el supuesto? Viendo la ridiculez de plazas de Primaria en Andalucia (sic) y aunque vaya contra mis principios, no voy a dedicar mi tiempo en estudiar absurdamente. que tengo que hacer ese dia (sic)? gracias!!", es uno de los comentarios que aparecen en estas plataformas y las respuestas tampoco tienen desperdicio. "Tienes que esperar un tiempo hasta que diga el Tribunal. Según parece no es necesario escribir nada, aunque yo siempre he recomendado poner algo", asegura otro forero.

Los interinos admitidos como profesores tienen notas por debajo de uno y sin méritos. Los pocos excluidos lo están porque no tienen el título solicitado

Otro de los participantes en este 'didáctico' consultorio recomienda pedir justificante al Tribunal, mientras otro, más experimentado, advierte que hay que permanecer un tiempo en el lugar donde se realiza el examen que oscilaría entre 30 y 60 minutos, un tiempo que se puede utilizar para elegir un tema y escribir el índice "y no esperar de brazos cruzados esos minutos que se hacen taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnn largos....".

Las listas de interinos admitidos en diferentes especialidades y en distintas comunidades también evidencian esta extendida práctica. Aunque parezca casi imposible sacar cero, son muchos los admitidos en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León como profesores, maestros, enfermeros, médicos, técnicos o matronas con puntuaciones totales de cero o uno, en la que se incluyen la nota del examen, la experiencia y otros méritos. Curiosamente los pocos excluidos en una de las últimas convocatorias de profesores de secundaria en Madrid lo fueron porque no tenían el título. Hasta 46 de un total de 59 fueron admitidos aunque no llegaron a una puntación de uno.

Esta singular situación se seguirá produciendo durante los próximos meses si no se pone remedio de forma urgente. La importante oferta de empleo público de este año, que ha dejado numerosas plazas sin cubrir porque los aspirantes no han logrado superar las pruebas, augura un aluvión de nuevos interinos. Es el caso de las oposiciones de Matemáticas, en las que no se han conseguido cubrir más de 700 plazas y que para hacerlo será necesario tirar de una bolsa de interinos de otras especialidades, que en mucho casos acudieron a las pruebas con la intención de solo firmar el examen. Solo en Madrid han quedado desiertas 200 plazas de profesor de Matemáticas, pero también un tercio de la oferta de Administración de Empresas o Procesos Comerciales no se cubrió. La mitad de las plazas convocadas no se cubrieron en Procesos de Gestión Administrativa.