Los interinos con la misma plaza desde el año 2016 pasarán a fijos sin oposición. 

Los funcionarios que lleven en el mismo puesto de manera ininterrumpida desde el 1 de enero de 2016 se convertirán en empleados fijos automáticamente sin necesidad de enfrentarse a una oposición. Así lo ha acordado el PSOE junto con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y los grupos parlamentarios ERC y PNV en el proyecto de ley para la regulación de interinos en las Administraciones Públicas.

Según ha adelantado El Periódico de Catalunya, el pacto se enmarca dentro de la unificación de las enmiendas que será llevado a trámite para el proyecto de ley que deberá ser votado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, con el apoyo de estos cuatro partidos la propuesta saldría adelante al contar con los votos necesarios para que salga adelante. De confirmarse, supondría rebajar a la mitad el periodo de diez años planteado en un principio por la ministra de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. La norma persigue reducir la tasa de temporalidad del empleo público, que oscila en torno al 8% y afectaría alrededor de 300.000 funcionarios, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

La idea es que puedan acceder a su plaza a través de un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En concreto, a los interinos de tres a cinco años se exigirá un "concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios", mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en el citado artículo 61.6 del EBEP. "Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas", han añadido. Asimismo, también incluye que se extienden "explícitamente" a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.

El acuerdo el que han llegando los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar "por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal" al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

"Se sigue hablando de que tienen que estar resueltas antes de 31 de diciembre de 2024 pero se elimina la referencia explícita a que "seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias". La regularización prevista para antes de 2024 planteaba otorgar un 40% de peso a la experiencia del candidato en el examen e incluir indemnizaciones para todos aquellos que lo consigan aprobar.

Problema "enquistado"

El PNV ha celebrado el entendimiento llegado con el Ejecutivo, ya que permitirá ofrecer una solución a un problema que lleva mucho tiempo "enquistado", y favorece así que a partir de ahora la referencia de los concursos públicos de empleo no sea solo la de las plazas vacantes, sino también la situación de las personas interinas. A su juicio, se evitará el desacople entre las plazas ofertadas y los trabajadores interinos de larga duración que aspiran a ocuparlas.

De hecho, la Administración ofrecerá por vía de concurso tanto las plazas que en los últimos cinco años no hayan tenido un titular o funcionario de carrera, como las que, sin esa antigüedad, estén ocupadas por personal interino con una antigüedad en la Administración de más de cinco años en esa situación.