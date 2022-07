Las firmas de inversión ya anticipan una crisis económica a nivel global en 2024. 

Las firmas de inversión ya anticipan una recesión técnica (caídas en el PIB durante dos trimestres) de cara a 2024 a nivel global, tal y como han expuesto algunas entidades en sus previsiones para el segundo semestre. Todas coinciden en una ralentización de la economía que ya se está dejando ver y que aumentará después del verano, para el que se prevé un 'boom' turístico en España. Mirabaud Bank, por ejemplo, considera que hay un 53% de probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión en doce meses y un 75% en 24 meses, en tanto que Morgan Stanley estima que la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses ronda el 30%, a pesar de la alta y creciente inflación.

Los analistas de Citigroup esperan que la economía estadounidense se desacelere, pero que no se contraiga, aunque consideran que las probabilidades de una recesión son "significativas" y van en aumento. Por su parte, la gestora de fondos de inversión estadounidense Pimco cree que a medio plazo existe un "elevado riesgo" de recesión a nivel global en los próximos dos años, debido a un mayor potencial de conflictos geopolíticos, una inflación "obstinadamente alta" que reduce la renta real disponible de los hogares y a la actividad de los bancos centrales.

"Si llega la próxima recesión, esperamos que las respuestas monetarias y fiscales sean más reservadas y lleguen más tarde que en las últimas recesiones, cuando la inflación no era una preocupación y cuando los niveles de deuda pública y los balances de los bancos centrales eran menos abultados", destaca en el informe. No obstante, no cree que la próxima recesión vaya a ser tan profunda como las de 2008 o 2020, aunque puede que sea más prolongada y que la siguiente recuperación sea más lenta debido a una respuesta menos vigorosa por parte de los bancos centrales y los gobiernos.

Los responsables de negocio de Capital Group en España, Mario González y Álvaro Fernández, destacan que el entorno económico actual es uno de los más complejos de los últimos años, y que las grandes economías están entrando ya en la última fase del ciclo, que finaliza con una recesión. Europa está en un entorno aún más complicado, con muchos de los mismos factores que impactan a la economía americana, a lo que hay que sumar la invasión de Ucrania. El punto de inflexión para una recesión será la decisión de Rusia de cortar el suministro de energía de una manera significativa o total, según la firma.

No es el peor escenario para los mercados

Capital Group cree que hay oportunidades tanto en renta fija como en renta variable a pesar del contexto económico. Además, considera que lo peor en renta fija "ya ha pasado", aunque seguirá habiendo volatilidad, en tanto que la renta variable "se ha comportado bien de manera histórica en contextos similares al actual" y que se pueden encontrar oportunidades de forma selectiva. Así, la firma destaca las compañías que abonan dividendos, que hasta ahora estaban un poco abandonadas, además de las mineras, el sector salud o el tecnológico.

De su lado, el director del departamento de análisis y mercados de Bankinter, Ramón Forcada, ha anunciado que la entidad empezará a retomar posiciones de renta variable cuando el S&P 500 se encuentre entre los 3.100 y 3.400 puntos, un nivel que considera "razonable" y daría de cara a 2023 un PER de entre 13 y 14,4 veces. El banco prevé que el índice estadounidense alcance ese nivel de cara a septiembre desde el entorno de los 3.900 puntos en el que cotiza actualmente, con lo que prevén un nuevo ajuste para este trimestre. Por su parte, Mirabaud destaca en un informe reciente que el mercado de valores tiende a funcionar "razonablemente bien" durante el comienzo real de una recesión hasta que finaliza oficialmente, en tanto que el S&P 500 ha sido positivo durante la definición técnica de una recesión más del 60% del tiempo, según sus datos.