Irlanda, Hungría... El G-20 contra los 'enemigos' de la tasa a multinacionales

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hoy que los países del G20 intentarán entender hasta octubre las reticencias de estados como Irlanda, Estonia o Hungría para sumarse al acuerdo global de imposición a multinacionales, pero matizó que no es esencial que todos se unan. La secretaria estadounidense mantuvo este sábado un encuentro con el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, al margen del G-20 de Finanzas de dos días que concluye este sábado en Venecia.

Al término de la reunión señaló que los países que sí están de acuerdo en la necesidad de imponer un mecanismo global de fiscalidad para evitar que las multinacionales evadan impuestos tratarán de comprender las preocupaciones de los que no han firmado antes de la cumbre de líderes del G-20 de octubre en Roma.

"Estamos intentando entender las reservas de los países que no se han adherido" al texto para esta reforma fiscal internacional consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y que este sábado será previsiblemente ratificado por el G20. Sin embargo, enfatizó, "no es esencial que todos los países estén dentro". "Este pacto contiene una especie de mecanismo de aplicación que puede utilizarse para asegurar de que los países reticentes no lo socaven", añadió.

El ministro de Finanzas alemán argumenta que es crucial cerrar el pacto este año para implementarlo en 2023

Yellen sostuvo que este mecanismo fiscal "será bueno para todos" y permitirá a los países contar con recursos para invertir en "la gente y en las infraestructuras", y poner fin a la competición por atraer inversiones privadas con tasas impositivas más laxas.

Por su parte, el ministro de Finanzas alemán destacó que todos los miembros del G-20 respaldan este sistema para poner coto a los paraísos fiscales y argumentó que es crucial cerrar el acuerdo este año para implementarlo en 2023.