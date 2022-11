Iryo arranca en pleno Black Friday: 20% de descuento, rutas y precios de trenes

La nueva compañía ferroviaria Iryo comienza este mismo viernes a operar sus trenes de alta velocidad en España, haciendo competencia a los ya asentados Renfe y Ouigo. La fecha de inicio coincide precisamente con el Black Friday, por lo que no han pedido ocasión y en su web anuncian la posibilidad de adquirir ciertos descuentos en las clases Infinita y Singular Only YOU.

En esta ocasión, se unirán a la ruta de Madrid a Barcelona con parada en Zaragoza. Es ya el tercer operador que se instala en el mercado ferroviario español, apenas dos años después de la liberalización de la alta velocidad en el territorio. España es el único país de Europa con tres empresas circulando en los principales corredores ferroviarios.

Iryo forma parte de un consorcio integrado por los accionistas de la aerolínea española Air Nostrum y la ferroviaria Trenitalia. Según dijeron en un principio, la base diferenciadora de su negocio consistía en ofrecer más frecuencias, mejores servicios y precios más accesibles a los ciudadanos. Veamos cuáles son los destinos principales que ofrece la compañía, las promociones disponibles hasta finales de mes y los horarios para poder viajar de una punta a otra de España en alta veloicidad.

Precios de los billetes y descuentos

El operador dispone ya de una flota de 20 trenes Frecciarossa eléctricos, con un interior dividido en cuatro tarifas diferentes: Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial. Cada una de ellas cuenta con precios diferentes que buscan adaptarse a las necesidades de cada viajero y se complementan con una propuesta gastronómica bajo la marca propia de Iryo: Haizea.

Los precios son muy variados y dependen en la mayoría de los casos tanto del destino como del tipo de asiento seleccionado. Según han indicado desde el inicio, los clientes podrán adquirir billetes desde los 18 euros. Otra de las ventajas que han incorporado, siguiendo la estela de AVE, es la posibilidad de obtener un billete combinado con Cercanías para tus desplazamientos, sin límite de zonas. Actualmente, cuentan con un descuento del 20% para disfrutar de sus clases Infinita y Singular Only YOU.

🚅 ¡Ha llegado el momento!



🔺 Prueba nuestras clases Infinita y Singular Only YOU con un 20% de descuento y disfruta de una experiencia exclusiva a bordo.



*Promoción válida sólo hasta el 29 de noviembre. pic.twitter.com/uRKjCQrbSq — iryo.eu (@iryo_eu) November 24, 2022

Y, ¿qué ofrecen exactamente estas tarifas? Pues en el caso de la Infinita está diseñada para clientes que quieran todos los servicios premium, con asientos de gran confort y gastronomía de alta calidad con el Menú Haizea Bistró. Singular Only YOU está más enfocada a los pasajeros emprendedores o personas de negocios, por lo que la zona contará con zonas de trabajo, opciones de comida y amplia flexibilidad. También disponen de otros dos asientos más económicos como son Inicial y Singular.

Todas las clases descritas cuentan con reposabrazos individuales equipados con enchufes USB y estándar y acceso a WiFi gratuito con posibilidad de conexión 5G. La capacidad máxima de viajeros de estos trenes está en torno a las 460 personas.

Rutas de los nuevos trenes de alta velocidad

El primer tren de Iryo parte a las 06.45 horas de la estación madrileña de Atocha y llega a Barcelona dos horas y media después, a las 09.15 horas. A lo largo del día, otros cinco trenes volverán a hacer el mismo recorrido en un tiempo máximo de dos horas y 45 minutos. Este recorrido también incluye una parada en Zaragoza, por lo que esta ciudad se une también a los destinos disponibles en la compañía.

Tras su irrupción en esta ruta, Iryo comenzará el 16 de diciembre a prestar servicio en el Madrid-Valencia y el 31 de marzo del próximo año en las conexiones de Madrid con Sevilla, Málaga, Antequera y Córdoba. Posteriormente, el 2 de junio se estrenará en el Madrid-Alicante, con paradas en Cuenca y Albacete.

Renfe ha aprovechado la ocasión para lanzado una campaña de bienvenida a Iryo. "Benvenuti y buena suerte, que siga el juego de trenes", dice el nuevo anuncio de la empresa española, haciendo referencia a la anterior campaña cuando se instaló Ouigo.