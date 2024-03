¿Cuándo hay que pasar la ITV al coche? qué hay de cierto en los nuevos plazos

Una nueva polémica agita el mundo de la ITV. Si hace unos meses el sector tuvo que aclarar si este 2024 desaparecerían las famosas pegatinas de colores de los parabrisas de los coches, ahora es el turno de cada cuanto tiempo hay que pasar una Inspección Técnica del Vehículo. Desde la AECA-ITV fueron tajantes en aquel momento al puntualizar que si no llevamos el distintivo puede acabar en una multa de 100 euros y ahora también: los plazos no cambian.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos aclara las dudas que se han generado estos días sobre la presunta decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de modificar la periodicidad con la que determinados tipos de vehículos deben pasar la ITV.

Cambios en los tiempos para pasar la ITV

Mediante nota de prensa desde la asociación que representa a la práctica totalidad de estaciones de ITV del país explican que esta información no es correcta y que, de hecho, no ha habido cambio alguno al respecto desde que se aprobó el Real Decreto 920/2017 del 23 de octubre de 2017, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Así, las furgonetas tendrán que pasar la ITV dos veces al año, mientras que los vehículos históricos no la tendrán que pasar nunca más.

Desde AECA-ITV recuerdan, además, que la primera inspección que debe realizar cada vehículo en función de su categoría es la siguiente, desde la fecha de su matriculación:

Ciclomotores , 3 años

, 3 años Motocicletas , quads y cuadriciclos, 4 años

, quads y cuadriciclos, 4 años Turismos y Autocaravanas , 4 años

, 4 años Taxis y Transportes escolares y de menores, 1 año

y Transportes y de menores, 1 año ​ Transporte de mercancías (Camiones o furgones). Ligeros (MMA ≤ 3.500 kg) 2 años. Pesados (MMA > 3.500 kg) 1 año.

(Camiones o furgones). Ligeros (MMA ≤ 3.500 kg) 2 años. Pesados (MMA > 3.500 kg) 1 año. ​Caravanas remolcadas , 6 años

, 6 años Resto de remolques o semirremolques (MMA > 750 kg), 1 año

Autobuses y autocares , 1 año

, 1 año ​Vehículos especiales de obras y servicios (Velocidad ≥ 25 km/h) 4 años

(Velocidad ≥ 25 km/h) 4 años ​Vehículos agrícolas. Velocidad máxima de fabricación > 40 km/h 4 años. Resto 8 años

¿Cómo se cambia la periodicidad de la ITV?

La entidad explica que la periodicidad de la ITV está regida por el citado Real Decreto 920/2017. Cualquier modificación del articulado de este Real Decreto, debe aprobarse por una norma del mismo rango legal o superior; lo que hasta la fecha no se ha producido. En consecuencia, las frecuencias en las que cada vehículo debe realizar la ITV establecidas en el artículo 6 de dicho Real Decreto siguen siendo las vigentes, no han sufrido modificaciones, ni se prevén cambios.

Multa por no llevar la pegatina de la ITV

El pasado mes de enero también quisieron aclarar que si no se lleva la pegatina correspondiente a que hemos pasado la ITV que nos corresponda ese año es multa. La pegatina de la ITV lleva 30 años en las lunas delanteras de los coches en España porque es obligatorio llevarlas y en 2024 también lo es, al menos por ahora. Así lo quisieron recordar desde la AECA-ITV. En un comunicado emitido en enero aseguraban que la DGT no permite quitar este famoso distintivo de color amarillo, verde o rojo este 2024 y de no llevarlo puesto supone una infracción grave con su correspondiente multa. Así, hay que recordar que no llevar la pegatina de la ITV en el vehículo se considera una infracción leve, por lo que el conductor podrá ser sancionado con una multa de 100 euros.

¿Para qué sirve la pegatina de la ITV?

AECA-ITV recuerda, además, que la pegatina de la ITV no es un simple adhesivo. Lleva 30 años formando parte de las lunas delanteras de los vehículos en España y durante años ha sido la única pegatina permitida en los vehículos, hasta que llegaron los distintivos ambientales.

La famosas pegatinas que muchos se resisten a pegar ayudan a identificar a los agentes de un simple vistazo si el vehículo tiene o no la ITV en vigor. "Tiene la misma relevancia que el resto de documentos del vehículo", puntualizan.

Además del mes y el año en los que caduca la inspección, la pegatina de la ITV incluye otras informaciones, tales como: el número de estación ITV que realizó la inspección y la identificación de la comunidad autónoma en la que se encuentra

¿Qué significa el color verde amarillo o rojo de la pegatina?

El color de la pegatina indica el año en el que vence la ITV de dicho vehículo. El calendario se fija siguiendo un orden específico: primero el amarillo, luego el rojo y, por último, el verde.

Cada color es asignado a un año determinado. Por ejemplo: las pegatinas amarillas corresponden a aquellas ITVs que vencen en el 2023, 2026, 2029 y así sucesivamente. Las rojas son las que han caducado en 2021 y caducarán en 2024, 2027, 2030… y las verdes en 2022, 2025, 2028, 2031.