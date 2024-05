Esta es la famosa marca con la que Jessica Goicoechea colabora en su nueva línea de bikinis

La modelo, influencer y empresaria Jessica Goicoechea presentó este miércoles la nueva colección de bikinis de su firma GOI en el programa de televisión La Resistencia, lo hizo con la imagen del presentador David Broncano luciendo el bikini sobre su traje. La línea de ropa de baño, que verá la luz del sol en verano, supone la primera colaboración de la empresa de Goicoechea con la famosa firma Playboy.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta del estreno de la colección ni el precio de este bikini, la influencer ya ha hecho la primera promoción en el ‘late night’ presentado por David Broncano, quien ha podido lucir ya un traje de baño rojo con los bordes en negro y el famoso icono de playboy del ‘conejito’ en la zona de delante de la pieza inferior del bikini.

¿Cuánto dinero tiene Jessica Goicoechea?

Pese a que hace dos años la empresaria ya fue entrevistada en ‘La Resistencia’, aún no había contestado a la famosa pregunta del programa: ‘¿Cuánto dinero tienes?’. En esta ocasión sí lo ha hecho. En concreto, Jessica Goicoechea ha sumado todo su patrimonio y ha confesado que tiene entre 3,5 millones de euros y 5 millones.

De hecho, también ha hablado sobre la propiedad de su marca GOI y ha explicado que cuenta con un total de entre el 95% y el 92% de la empresa, ya que no recordaba el porcentaje exacto de la firma que está participado por socios.

El peculiar pacto sexual de Marc Bastra y Jessica Goicoechea

Sin embargo, la influencer no solo contestó a la pregunta sobre el dinero sino que también lo hizo respecto a las relaciones sexuales que había tenido en el último mes y en la respuesta también participó el allí presente Marc Bartra, pareja de Goicoechea, que se encontraba entre el público.

"He estado la mitad del mes en Bali, no he estado con mi pareja", ha empezado explicando Goicoechea. Después, ha indicado que, dado que se ha visto con Marc Bartra 10 veces, cuenta con 16 puntos. “Cada día que nos vemos hay que cumplir", ha apuntado. "Y el día que a lo mejor estamos cansados, pues al siguiente día el doble", añadió Bartra. A lo que ella sumó: “si un día no se hace, pues al siguiente día me debes dos".