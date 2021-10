La joven que ganó el Euromillones y ha renunciado a su lujosa vida en Dubai

Este viernes, se pone en juego el mayor bote de la historia del Euromillones con un total de 220 millones de euros. El premio continúa creciendo tras no haber encontrado ningún acertante de la primera categoría en las últimas semanas. Jane Park fue una de las ganadoras más jóvenes de su país en este sorteo durante el año 2013.

Con solo 17 años, la escocesa compró su primer boleto y se llevó un total de 1 millón de euros. Sin embargo, su falta de conocimientos sobre finanzas personales le hizo llevar una vida de derroche y desenfreno. Utilizó parte de esas ganancias en una cirugía estética que casi le costó la vida, también fue víctima de acoso y amenazas de muerte en la red y llegó a reconocer que este premio le "había arruinado la vida".

La joven, que ahora tiene 25 años, es una de las celebridades más reconocidas de su país y, tras dejar su trabajo como asistente de una oficina en Edimburgo, optó por dedicarse al mundo de las redes sociales. En este tiempo ha salido en numerosas portadas por sus escándalos, desde juicios por conducir bajo los efectos del alcohol hasta 60.000 libras a sus parejas para salir con ella.

Abandona los lujos

Durante el confinamiento decidió mudarse a Dubai para disfrutar de una vida llena de lujos. Según apuntan en el diario Mirror, Park derrochó su premio es coches de lujo, casas y vacaciones glamurosas, entre muchas otras. Ahora ha decidido abandonar los Emiratos Árabes y volver a su ciudad natal.

"Ahora paso el 90% del tiempo en Liverpool", explicaba en sus redes sociales, "asi que no me llegará ninguna promoción o publicidad que me envíen a mi casa de Edimburgo". Park tiene más de 213.000 seguidores en Instagram y colabora habitualmente con distintas marcas promocionando sus productos o servicios.

Como ya ha mencionado en varias ocasiones, considera que ganar tanto dinero cuando era solo una adolescente no le ayudó en la vida y por eso, llegó a pedir que la edad mínima para comprar lotería se aumentase de los 16 a los 18 años en Reino Unido. "Desearía no tener dinero la mayoría de los días. Mi vida sería mucho más fácil si no hubiese ganado", ha explicado en algunas entrevistas con la prensa británica.