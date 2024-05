Los jóvenes menores de 30 años no llegan a 2.000 euros brutos de salario medio

Los jóvenes no llegan a 2.000 euros hasta los 30 y cobran de media 500 euros menos

La situación laboral de los jóvenes ha mejorado en los últimos años, la temporalidad se ha reducido drásticamente por el protagonismo de los contratos indefinidos y han sido el grupo que más se ha beneficiado de las subidas del salario mínimo (SMI). No obstante, también son los que más problemas enfrentan para encontrar un trabajo, a pesar de que la tasa de paro de los menores de 30 años (del 27,2% en marzo) es la más alta de toda la Unión Europea. Mientras que la mayoría de los que tienen un empleo ven lejana la cifra de 2.000 euros en su nómina, de acuerdo con los registros de las bases medias de cotización a la Seguridad Social.

Los trabajadores más jóvenes acceden al mercado laboral con salarios más bajos, ya que habitualmente la experiencia es el factor determinante para pasar de un rango salarial a otro. Así, se aprecia que la distancia entre el salario de los trabajadores con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años y el de los jóvenes con más de 25 años es significativa. Los primeros perciben 1.201,83 euros de media al mes en términos brutos y el segundo grupo salta hasta los 1.838,47 euros, de forma que el salario de los jóvenes se sitúa de media en 1.520 euros, que se reducirían hasta el entorno de los 1.200 euros en términos netos -en función de su estado civil, el lugar de residencia o las cargas familiares-.

El salario medio de estos trabajadores es, de media, 639 euros inferior al del conjunto de las personas dadas de alta en la Seguridad Social que se situaba en 2.5159,95 euros brutos en diciembre de 2023, el que es el último dato disponible. El escenario mejora al superar el umbral de los 30 años, dado que los trabadores menores de 35 ya ganan en promedio 2.103,90 euros al mes y recorta hasta unos 60 euros la diferencia con el cómputo global. Los registros públicos ponen de manifiesto que existe una relación directa entre la edad (o años de experiencia) y el salario, que solo se rompe al poner el foco en los empleados de más de 60 años, un punto que puede venir explicado porque abandonan ciertos puestos de responsabilidad o por tener menos formación.

Estas medias arrojan una fotografía incompleta del mercado laboral, puesto que están sesgadas a la baja. La base máxima de cotización está fijada en 4.720 euros al mes en 2024 y la parte del salario que lo exceda, no computa a la hora de elaborar la estadística. No obstante, sí son capaces de reflejar que entre 2021 y 2023, cuando la pérdida de poder adquisitivo de las familias ha sido una de las variables clave del contexto económico protagonizado por la inflación, ha crecido el salario bruto de los menores de 30 años y también el del conjunto de los trabajadores, en promedio. En diciembre de 2021 la base de cotización de los más jóvenes apenas superaba los 1.350 euros y la del conjunto de los ocupados no había llegado aún a los 2.000 euros.

En esta evolución de los salarios ha sido clave el incremento del 54% que ha anotado el SMI desde 2018 para llegar a situarse en los 1.134 euros actuales en 14 pagas. Las sucesivas subidas -que solo han contado con el respaldo de las patronales en una ocasión- ya afectan a más de dos millones de trabajadores, según los datos que hizo públicos el Ministerio de Trabajo y han determinado el alza experimentada por los trabajadores más jóvenes. Sobre todo porque la renta mínima ha llegado a superar los salarios asignados para las categorías más bajas de convenios colectivos de todo el país (sector del campo, comercio, comunicación) cuya negociación se había parado por la pandemia.

Aunque el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT hace ahora un año también ha sido clave, puesto que recogía una subida del 10% a aplicar en tres años, de forma que sus efectos llegarán a 2025. Este texto establece el marco de referencia para el resto de negociaciones a nivel sectorial o territorial y se ha traducido en incrementos pactados que superan al IPC previsto para este año, después de un 2022 en el que en muchos casos se perdió poder de compra que las partes renunciaron a recuperar una vez finalizado el año. Los convenios firmados en 2024 hasta abril, recogen un incremento del 4,1% y una jornada de menos de 39,5 horas semanales (1.770,94 en términos anuales).