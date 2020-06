Las 'joyas' inmobiliarias de Marbella tiemblan ante las bajadas de precios

"Esperamos con impaciencia la reapertura del aeropuerto de Málaga porque sin vuelos no hay clientes. La actividad inmobiliaria está en pausa ahora porque casi toda nuestra clientela –cerca del 95%- es extranjera. La mayor parte viene de países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, los territorios escandinavos, Países Bajos... Estos meses hemos hecho algunas visitas virtuales, pero nadie va a comprar una casa tras ver un vídeo. Hay que ver detalles, firmar documentos…".

La pandemia del coronavirus ha trastocado la economía, y el sector inmobiliario no se salva de sus efectos. Jeremy Lauwers, socio director de Barnes Marbella, ha explicado a La Información el efecto del golpe económico que ha provocado el paso de la cepa por la 'joya inmobiliaria' que es Marbella y toda la Costa del Sol. Para él, los clientes de la zona tienen un gran poder adquisitivo, por lo que no augura una quiebra total o parcial, pero sí prevé que haya una bajada de en torno al 10 y 15% en los precios de venta.

El experto de Barnes reconoce que ahora existe una sobreoferta, pero no es tan grande como la que se registró por la crisis del 2008. Según él, es posible que los inmuebles tarden un poco más de tiempo en salir, pero "al final todo se venderá". En su opinión, la parte más difícil de la debacle económica la vivirán las más de 1.000 agencias inmobiliarias que se disputan el mismo pastel en la zona: "Muchas no sobrevivirán porque compiten por el mismo mercado, pero el tiempo lo decidirá. Ya estamos terminando la crisis sanitaria, pero la económica apenas empieza".

Donde ya se está notando un descenso de actividad es en las ofertas de segunda mano, porque su gestión está "menos profesionalizada y tiene más limitaciones de recursos", según José Ignacio Fernández, Director Territorial de Aedas Homes en Costa del Sol. El experto señala que "en la obra nueva las compañías promotoras disponemos de los medios y posibilidades que la tecnología proporciona alternativas de comunicación comercial a los clientes y mantener la expectativa y el sentido aspiracional de quienes quieren tener una vivienda en la Costa del Sol".

Y es que sus compradores tienen altos estándares. Buscan detalles como "una piscina 'infinity', 'yacuzzis', gimnasios con buenas vistas, camas balinesas…. Un sabor a exclusividad". Así, Alfredo Millá, CEO de Sonneil destaca que su inmobiliaria ha lanzado nuevas promociones atractivas y, por el momento, las han gestionado mediante "reservas blandas". De esta forma sus clientes tienen los inmuebles que les gustan reservados hasta que se acabe la veda de viajes a España instaurada por varios países, como Alemania, y se normalice la situación. Fernández, de Aedas, ve como "puntal" el peligro ya que las preventas que estaban cerradas antes de la pandemia no han sufrido cancelaciones. Para él, "en 2021 volveremos a alcanzar niveles de ventas y producción similares a los que teníamos antes".

Los alquileres también se pueden resentir, pero Lauwers confía en que las personas han estado 'encerradas' estos dos meses y "el valor del espacio, buen clima, piscinas, lujo… puede haber hasta incrementado. Muchos ciudadanos van a querer descansar y estar cómodas después del confinamiento". El socio de Barnes lamenta que los ingresos serán menores porque definitivamente este "no será un verano normal", pero asegura no haber perdido la esperanza porque "hace dos semanas nuestras estadísticas demostraron que Andalucía está siendo el destino vacacional más buscado en internet del mundo. Tengo confianza en el mediano y largo plazo, aunque en un ambiente tan incierto como este no se pueden hacer predicciones específicas".

El turismo juega un papel clave

Toda la Costa del Sol ha vivido un auge del turismo en los últimos años. Así lo constata Alfredo Millá, al advertir el aumento de pedidos de visado y el incremento del interés de grandes fondos de inversión por las ofertas inmobiliarias del sector servicios y comercio de la zona. La ausencia de estos grandes bolsillos durante el paso del virus marcará mucho al sector turístico, sobre todo en estas fechas, por ser bastante estacional. Las visitas de la campaña de verano son en torno al 70% de sus ingresos anuales; el 15% en fines de semana y puentes; y otro 15% en Semana Santa. La Covid-19 llegó en sus fechas clave y todavía no se sabe si habrá una remontada lo suficientemente fuerte para rescatar al sector y todo el comercio que mueve con la nueva relajación de medidas instaurada para las próximas semanas.

Las autoridades de Turismo de la región han asegurado en ruedas de prensa que la clave para amortizar la falta de veraneantes en los meses que vienen será aprovechar la actividad que desarrollen en el territorio los españoles que cuentan con segundas residencias, y muchos iconos del área ya se preparan para recibirlos. Un ejemplo es Puerto Banús, cuyos empresarios han declarado estar afinando los detalles para cambiar el modelo de negocio del recinto. Su portavoz, Giuseppe Russo, detalló al diario 'Málaga hoy' a finales de mayo que "esta coyuntura actual puede ser una oportunidad para sostener la marca del lujoso espacio y dejar el negocio del todo incluido y el turismo de borrachera que ha desprestigiado un poco el puerto".

Marbella se nutre de todos los viajeros que llegan al aeropuerto de Málaga, una de las primeras localidades que entró en contacto con la Covid-19. Tres vecinos de Marbella y uno de Fuengirola dieron positivo en las pruebas el 27 de febrero, más de dos semanas antes de que se decretara el estado de alarma. Ya han pasado más de tres meses desde entonces y los inversores esperan la vuelta de la actividad con ansia. De hecho, los tres profesionales inmobiliarios consultados por este medio confirman que ha habido un aumento en el ritmo de contactos con los clientes tras los anuncios de la próxima apertura de fronteras del espacio Schengen, pero aseguran ser conscientes de que no se sabrá cuál el impacto económico real en el sector hasta los próximos meses.