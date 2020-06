Se jubila a los 35 años con más de un millón: los cinco pasos que siguió

Steve Adcock desempeñó su labora como desarrollador de software hasta los 35 años. A esa edad, pidió la jubilación anticipada y dejó el trabajo. ¿El motivo? Había conseguido acumular alrededor de un millón en ahorros. Más tarde, su mujer, Courtney, se unió a él y también se retiró antes de tiempo.

Su jubilación llegó en 2016, desde entonces, se dedica a compartir sus consejos sobre cómo lograr la independencia económica a través de su blog, de sus redes sociales, su libro electrónico Big Money o diversos artículos para US News, MarketWatch, Forbes, Business Insider, etc.

"No todos podrán retirarse a los 30 años, pero lograr la independencia financiera está al alcance de muchos. Puede que no sea fácil, pero no es necesario ser un genio del dinero", explica para la CNBC Adcock. Alguien, por cierto, que tuvo diversos problemas en su etapa escolar debido a una discapacidad de aprendizaje. De esta forma, detalla lo que son para él los seis principios básicos para generar riqueza.

Hacer de la libertad financiera el objetivo número uno

Para Steve Adcock, la primera regla (y la más importante) tiene que ver con alcanzar un objetivo suficiente de dinero que se convierta en nuestra mayor prioridad. En su caso, cuenta, comenzó a hacer "cambios drásticos" en sus hábitos financieros. "En lugar de dejar que mi dinero permaneciese inactivo, invertí más", explica. "Comencé a ahorrar el 70% de mis ingresos".

"Al principio fue difícil, pero se hizo más fácil a medida que me recordaba que todo lo que había gastado eran cosas que no usaba o necesitaba", dice. Para Adcock fue como ponerse en forma: "solo perderá o aumentará de peso si cambia su dieta y sus hábitos físicos".

Aumente activamente sus ingresos

Es cierto que este desarrollador de software tenían un sueldo algo por encima de la media, pero, dice, eso no le fue impedimento para estar continuamente pensando cómo aumentar sus ingresos cuando no estaba en la oficina.

"Comencé con un blog financiero y escribí constantemente. Más tarde, Courtney y yo comenzamos un canal de Youtube y también nos reportaba beneficios", explica. Además, Adcock continúo trabajando "duro", pues "quería demostrarle" a su jefe que "merecía un aumento".

Invierta en sus activos

"Con solo ahorrar dinero, obtener aumentos y hacer actividades secundarias no lo ayudará a jubilarse más rápido", sostiene. "Courtney y yo construimos gran parte de nuestra riqueza invirtiendo en la apreciación de activos, como el mercado de valores, bienes raíces, negocios y reliquias u objetos históricos".

Para Adcock la idea es "simple", se trata de comprar un activo por un precio determinado, para que con el paso del tiempo, aumente su valor. "Pero aquí está la magia: a través del poder del interés compuesto, nuestros activos no solo de desarrollan linealmente. En cambio, la apreciación de los activos se desarrolla exponencialmente", dice.

Automatizar

Para Adcock otro truco es adoptar el enfoque de "no intervención" siempre que sea posible, especialmente, cuando se trata de dinero.

Tal y como explica el estadounidense jubilado, muchas empresas ofrecen planes de jubilación y la mayoría de las compañías automáticamente harán contribuciones directamente desde su nómina a sus cuentas de inversión.

Sepa a dónde va su dinero

"Una de las formas más efectivas para eliminar la deuda es saber exactamente a dónde va su dinero. Cada céntimo importa. Este es un principio básico, pero muchas personas carecen de la disciplina para sentarse una vez al mes y revisar sus gastos", escribe Adcock.

Algunas cosas simples que se pueden hacer, dice, son las siguientes: