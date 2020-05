Jubilados con 31 años como millonarios: la pareja que lo logró desvela sus secretos

La historia de Kristy Shen y Bryce Leung se ha publicado en periódico a nivel internacional al mismo tiempo que estos dos jubilados millonarios dan la vuelta al mundo disfrutando de una pensión planificada y generada por ellos mismos con el fin de no volver a trabajar nunca más. Y es que Kristy y Shen se jubilaron con 31 y 32 años, respectivamente en Canadá, tras proceder de familias humildes.

Kristy procede de una familia china pobre que se mudó a Canadá cuando ella tenía ocho años. Desde pequeña, la mayoría de sus decisiones las tomó usando las matemáticas y el retorno en dinero. Por ejemplo, como adolescente decidió convertir en ingeniera informática descartando su sueño de ser escritoria, siguiendo un plan en el que clasificó los mejores grados universtarios en relación con su coste y con los sueldos de los futuros trabajos que podría desempeñar.

Esta misma fórmula siguió de adulta, ya que cualquier desacuerdo doméstico con su marido Bryce lo resuelven basándose en conceptos matemáticos. Y como no podía ser de otra manera, así nació también la idea de la jubilación anticipada con solo 31 años.

En 2012, Bryce le dijo a su mujer que entres años sus ahorros podría alcanzar el millón de dólares canadienses (648.000 euros), lo que les daría para jubilarse a principios de la década de sus 30 años. "Mi reacción fue 'no, el cálculo está mal, es imposinble'W, explica Kristy en 'The Gaurdian', pero tras un análisis detallado resultó que las matemáticas no engañaban y tres años más tarde la pareja se jubiló con el ojetivo de no volver a trabajar nunca más.

Así consiguieron el dinero

Kristy y Bryce son dos de los mayores exponentes del movimiento FIRE ('financial indepedence retire early'), que anima a los trabajaodres a ahorrar de forma agresiva para jubilarse anticicipadamente. Pero, ¿cómo es posible generar tales cantidades de dinero?

Estos dos ingenieros informáticos que ahora pasan largas temporadas en países como Japón, Portugal o Tailandia crearon el blog 'Millennial Revolution' y publicaron el libro 'Quit Like a Millionaire' para enseñar a otros trabajadores a seguir su método de jubilación.

Su primer paso fue ahorrar en un depósito de ahorro para comprar una casa, pero cuanto más dinero ahorraban más subían los precios de la vivienda. EN 2012, tras siete años de ahorro, tenían en el depósito 324.000 euros.

A partir de ese momento utilizaron una versión adaptada de la 'regla del 4%' del ahorro. Calcularon sus gastos básicos al año (40.000 dólares canadienses, 25.000 euros) y los multiplicaron por 25 para llegar al millón, la cantidad que necesitarían para jubilarse. En nueve años consiguieron ahorrar cuatro quintos de ese dinero, y ello sumaron 129.000 euros conseguidos a través de inversiones de bajo riesgo.

Entre sus medidas de ahorro destacaron dejar de comer fuera, solo usar el transporte público y servicios de coche compartido y vivir en las afueras para ahorrar en el alquiler. "Al principio nos dimos cuenta de que gastábamos 260 euros en cerveza, lo mismo que nos costaba el alquiler en la universidad al mes", señala Kristy.

Por otro lado, sus inversiones rentables dueron en ETFs, fondos de inversión cuyas partiicpaciones se negocian y liquidan como las acciones, y les han reportado tanto dinero que ahora tienen más que cuando se jubilaron.