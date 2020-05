Los 10 países seguros más baratos para jubilarse: bienestar con la pensión media

La jubilación es presuntamente la etapa en la que las personas que llevan la mayor parte de su vida cotizando a la Seguridad Social mediante sus trabajos, disfrutan del ocio y la tranquilidad, sin preocupaciones. El problema es que en España más de la mitad de los jubilados no llegan a los 900 euros de pensión, siendo la pensión media de 1.157,97 euros. Para aquellos que quieran vivir sus años de retiro en un país barato, seguro y con ventajas fiscales, existen 10 que cumplen estos requisitos, y entre los que también está España.

La empresa de tecnología americana 'Smartasset' especializada en finanzas personales y productos financieros ha elaborado el ranking de los 10 países seguros más baratos para jubilarse atendiendo a los datos del Índice de Paz Global, 'The Institute for Economics & Peace (IEP)', el 'Annual Global Retirement Index' de International Living y el Índice de Coste de Vida de Numbeo. El resultado, muy importante para disfrutar de la jubilación en el extranjero, es el siguiente:

¿Sabes cuánto tendrás de pensión cuando te jubiles?:

2. Malasia

Índice del Coste de Vida: 39,38

Índice de Paz Global: 35



Conseguir un visado en Malasia es muy sencillo a través de su programa Malaysia My Second Home, que da derecho a una estancia de 10 años. Es un país ideal para los amantes de la naturaleza gracia a sus maravillosas playas y sus selvas. Además, la ciudad de George Town fue seleccionada por la 'CBS' como una de las 10 mejores para jubilarse del mundo.



Y lo mejor de todo es su coste de vida. Un apartamento en George Town cuesta de media 161 euros al mes. El inglés es el "pimer idioma no oficial", así que no habrá problemas para entenderse.