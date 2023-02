Jubilación en peligro: las razones por las que el 70% de empleados no la preparan

La jubilación es un momento clave en la vida laboral de los trabajadores, como lo es la pensión, sobre todo a nivel económico. Pasar de realizar una actividad profesional a percibir la pensión tiene consecuencias para los ingresos y, aunque cuando se cumple años se presuponen menos gastos –por ejemplo, por tener ya la vivienda en propiedad y sin hipoteca –, es importante planificar el futuro para afrontar una pérdida de poder adquisitivo. La inquietud sobre la capacidad económica de los más mayores puede ir a más por las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La pensión de jubilación es una prestación contributiva, es decir, un derecho que el trabajador genera a lo largo de su vida laboral, a través de las cotizaciones, que como mínimo deben ser de 15 años. La Seguridad Social asume este pago una vez el trabajador cumple los requisitos para jubilarse y el importe dependerá de los años cotizados y de la base reguladora. No obstante, la Seguridad Social establece una pensión máxima, que en 2023 se sitúa en 3.059 euros.

Pero con la pensión de jubilación no todos creen que podrán llegar fácilmente a final de mes. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 35% de los trabajadores cree que la prestación no será suficiente para hacer frente a todos los gastos. Mientras, casi el 50% cree que le alcanzará o le bastará con creces para llegar a fin de mes. Pese a las dudas sobre la capacidad económica durante la jubilación, la mayoría de españoles no se preparan para su jubilación: el 70% no está ahorrando para su retiro.

La situación económica actual, el principal lastre para ahorrar

La escasa planificación de cara a la jubilación tiene diferentes justificaciones, pero la que más se repite es el lastre que supone la situación económica actual de muchas familias. En concreto, según la encuesta de la OCU, el 20% de los trabajadores no está preparando su retiro porque tiene otros gastos a los que dar prioridad y otro 20% afirma que no tiene ingresos suficientes para ahorrar en este momento.

Por otra parte, la falta de cultura financiera también afecta a la preparación del retiro profesional. El 19% reconoce que desconoce cómo prepararse financieramente para complementar la pensión pública y poder hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo. Y también afecta pensar que es demasiado pronto o se es demasiado joven para hacerlo (15%) o pensar que con la pensión pública será suficiente (15%).

Los expertos recomiendan planificar la jubilación para hacer frente a una reducción de los ingresos durante los últimos años de vida. Según la última estadística publicada por el INE, el salario medio español a tiempo completo superaba los 2.300 euros en 2021. Por su parte, los datos del mes de enero publicados por la Seguridad Social señalan que la pensión media de jubilación en España se sitúa en 1.368 euros al mes. La situación es peor para los autónomos, el régimen con la menor pensión media de jubilación, que no llega a los 1.000 euros actualmente.

Conocer la pensión pública que se obtendrá es el primer paso para prever la capacidad económica frente a los posibles gastos que se tendrán que asumir, así como desembolsos para una emergencia. Según las circunstancias, la planificación variará, pero ante el contexto económico actual desde la OCU señalan el ahorro como “la mejor opción para completar los ingresos tras la jubilación”.

Esto puede ser recurrir a un plan de pensiones. Esta opción, además, cuenta con un beneficio fiscal. Las aportaciones de hasta 1.500 euros durante un año sirven para rebajar la base imponible del IRPF. También es posible recurrir a inversiones. Por ejemplo, entre los jubilados actuales que obtienen otros ingresos aparte de la pensión pública -solo suponen el 10% del total- también destaca el alquiler de propiedades.