Cómo acreditar que eres jubilado para acceder a descuentos sin tener el carnet

Al cumplir los 65 años y llegar a la jubilación, los españoles dejan de percibir el salario y comienzan a ingresar su pensión por jubilación. De media, los jubilados en España reciben 1.137,99 euros mensuales, según datos de la Seguridad Social, un ingreso que a veces resulta inferior al sueldo que solían ingresar. No obstante por el hecho de ser pensionistas pueden acceder a numerosas ventajas tanto en instituciones públicas como privadas.

En muchas ocasiones para acceder a descuentos u otros privilegios se exige el carnet de pensionista, pero en otras muchas basta con acreditar que recibes una pensión pública. ¿Cómo se puede justificar este ingreso?

Mira también Por qué deberías tener plan de pensiones y no depender de la pensión pública

En la página web de la Seguridad Social los pensionistas pueden obtener toda la información acerca de su pensión. En concreto, si el jubilado dispone de un Certificado Digital, puede obtener directamente el certificado acreditativo de que percibe pensión a través del servicio de la Sede Electrónica, denominado 'Percepción de pensiones públicas'. Es un folio y no es cómodo de transportar, pero hoy en día con la tecnología se puede enseñar online o descargado a través del móvil, así nos ahorramos el trámite de llevarlo.

Otra opción es acudir al ayuntamiento y solicitar las tarjetas de descuentos para pensionistas en transporte, ocio u otro sector disponible en la localidad, o en algunos casos como el de Madrid, una tarjeta para todos los descuentos: tarjeta 'madridmayor.es'. En caso de no poder enseñar el certificado digital en papel (lo más seguro) u online, algunas instituciones acreditarán que una persona es pensionista con el DNI y la presentación de la tarjeta de transporte de pensionista, por ejemplo. Hasta el momento esta son las alternativas posibles en España.

Para quienes no cuenten con el Certificado Digital, la solicitud para esta acreditación se realiza a través de un formulario denominado 'Solicitud de certificados'. Una vez completado y firmado se puede enviar por correo ordinario o presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Socia (CAISS).

En el formulario se deberán indicar los datos personales de la persona que lo solicita y señalar el epígrafe que especifica ‘Acreditación de la condición de pensionista o perceptor de otras prestaciones de la Seguridad Social'. En el mismo formulario se puede solicitar otro tipo de información como información concreta, cantidades abonadas en ejercicios anteriores, importe mensual o certificado de pensiones en baja, entre otros.

Esta certificación sirve para acreditar tanto si se percibe como si no se percibe una pensión pública. En ese sentido, por tanto, lo puede solicitar cualquier persona y en el caso de los pensionistas no solo los jubilados. Estos son uno de los grupos que reciben una pensión pública, pero como ellos también existen las pensiones por fallecimiento, invalidez o incapacidad. Todas ellas son pensiones, que se clasifican en contributivas o no contributivas, y, por tanto, todas ellas pueden acceder a esta acreditación.